Прогноз: стоит ли ожидать роста доллара на следующей неделе

Под влиянием каких факторов формировался курс доллара к тенге на этой неделе и есть ли факторы для роста курса на следующей неделе – в материале Zakon.kz.

В пятницу, 5 апреля, доллар незначительно вырос и сложился на уровне 446,78 тенге. В целом, в течение недели динамика USDKZT была довольно стабильной, резких колебаний не наблюдалось.

Фото: KASE

Доллар начал слабеть по отношению к тенге еще на прошлой неделе. Аналитик Alpari Анна Бодрова отметила, что с начала апреля тенге продолжил укрепление, в частности, в парах с долларом и российским рублем, но остался в целом нейтральным в парах с евро и юанем.

"На этой неделе тенге выглядел сильным. Основных триггеров для роста оказалось два: активность Нацбанка на внутреннем рынке – она стабилизировала предложение иностранной валюты после завершения налогового периода, и высокие цены на энергоносители. Рост цен на нефть наполняет бюджет Казахстана дополнительными доходами. Это позитивно и для экономики, и для ее валюты". Анна Бодрова

Поддержку нацвалюте могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы, считает ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко. Среди внешних эксперт выделила рост нефтяных котировок (+4%) и снижение индекса доллара (-1%).

"В то же время участники локального рынка, вероятно, позитивно восприняли новости об апрельском увеличении нетто-продаж инвалюты Нацбанком – около 500 млн долларов против мартовских 200 млн". Зарина Скрипченко

Временное явление

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали считает данное укрепление кратковременным. По его мнению, благоприятными факторами для тенге остаются все еще высокие ставки в нацвалюте при низких рисках вложений в ГЦБ Казахстана, что поддерживает интерес нерезидентов.

"Если в ближайшие недели курс, скорее всего, будет варьировать около текущих значений, то более долгосрочные ожидания подразумевают ослабление предложения инвалюты, усиление давления на курс тенге. Во многом это упирается в слабую динамику чистого экспорта и рост платежей по счетам доходов нерезидентам в рамках платежного баланса". Жаннур Ашигали

Каким будет курс на следующей неделе?

Зарина Скрипченко не ожидает заметного ослабления курса тенге на следующей неделе. Однако определенное давление на нацвалюту может возникнуть в случае, если казахстанские компании и население решат воспользоваться текущим привлекательным курсом и увеличат покупки инвалюты для оплаты импортных контрактов, погашения или обслуживания внешнего долга, а также начала подготовки к сезону отпусков, резюмировала эксперт.

В целом ожидается, что на будущей неделе доллар США может оставаться в диапазоне 443-450 тенге, евро – 480-489 тенге, рубль – 4,80-4,90 тенге, китайский юань – 61-64 тенге.