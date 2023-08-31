Доллар подешевел на торгах 31 августа

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,69 тенге, снизившись на 1,83 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,20 тенге (-0,10).

Курс евро установлен Нацбанком в 498,96 тенге, рубля – 4,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458-462 тенге, евро – по 498,5-503,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 31 августа.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,14%, до 85,36 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,22%, до 81,81 доллара за баррель.



