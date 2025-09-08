#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Экономика и бизнес

Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:21 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что необходимо оживить предпринимательскую инициативу, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, доля МСБ во внутреннем валовом продукте уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости почти к 50%.

"Это неплохие показатели, но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Из более 2 млн действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но радостного оптимизма не вызывает. В прошлом году мною был подписан указ о мерах по дальнейшей либерализации экономики, который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но указ полностью не выполняется", – сказал Токаев.

По его словам, необходимо оживить предпринимательскую инициативу, поэтому следует модернизировать правовую базу.

"В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и тормозят развитие бизнеса. Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии ИИ позволят сделать это быстро и эффективно. На базе АСПиР будет создан центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений", – добавил глава государства.

Ранее Токаев назвал постыдной ситуацией зависимость страны от импорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Токаев дал премьер-министру 10 дней на предложения по инвестиционной реформе
Экономика и бизнес
11:59, Сегодня
Токаев дал премьер-министру 10 дней на предложения по инвестиционной реформе
Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок
Экономика и бизнес
11:49, Сегодня
Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
Экономика и бизнес
23:35, 07 сентября 2025
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: