Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 25 821,7 $; изменения за 24 часа: -0,77%.

Ethereum (ETH): 1 635,49 $; изменения за 24 часа: -0,71%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 214,80 $; изменения за 24 часа: -0,22%.

USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,063471 $; изменения за 24 часа: -0,66%.

Cardano (ADA): 0,2554 $; изменения за 24 часа: -0,59%.

По состоянию на 2 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 456.39 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.