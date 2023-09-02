Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 25 821,7 $; изменения за 24 часа: -0,77%.
Ethereum (ETH): 1 635,49 $; изменения за 24 часа: -0,71%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 214,80 $; изменения за 24 часа: -0,22%.
USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,063471 $; изменения за 24 часа: -0,66%.
Cardano (ADA): 0,2554 $; изменения за 24 часа: -0,59%.
По состоянию на 2 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 456.39 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.