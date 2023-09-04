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Нацбанк: В Казахстане снизилась деловая активность

Нацбанк: В Казахстане снизилась деловая активность Фото: unsplash
В августе деловая активность незначительно снизилась, составив 49,9. Об этом 4 сентября 2023 года рассказал директор Департамента денежно-кредитной политики (ДДКП) Национального банка Казахстана (НБК) Рустем Оразалин, сообщает Zakon.kz.

Из комментария Рустема Оразалина, опубликованного на сайте НБК, следует, что индекс деловой активности находится на границе нейтральной линии (отметка 50).

"В разрезе секторов значительные изменения не наблюдались: индексы оказались в нейтральной отметке (50). В положительной зоне был только показатель в секторе услуг, со значением 50,1 (в июле – 51,3). Незначительное ухудшение отмечено в производстве, где показатель снизился до 49,8 (с 50,2 в июле). Индексы в горнодобывающей промышленности и строительстве, несмотря на улучшение (с 48,9 и 49,4, соответственно), также находятся в отрицательной зоне со значением 49,7 (одинаково)", – перечислил представитель Нацбанка РК.

Как отметил Рустем Оразалин, по сравнению с июлем восстановились объемы товарно-материальных запасов, но сроки поставок еще не восстановлены.

"Снизились оценки текущих бизнес-условий, а оценки будущих бизнес-условий незначительно улучшились. В результате, индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, составил 10,8 (в июле 2023 года – 11,2). Индикатор "часов" бизнес-цикла остался в области роста, так как оценки и текущих, и будущих условий ведения бизнеса остались положительными", – заключил директор ДДКП НБК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Галымжана Пирматова от должности председателя Национального банка Казахстана, которую он занимал с февраля 2022 года. Позднее стало известно, что новым главой НБК стал Тимур Сулейменов.

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