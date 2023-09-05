Курс доллара еще подрос на торгах 5 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,97 тенге, поднявшись еще на 0,58 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 62,89 тенге (-0,11).



Курс евро установлен Нацбанком в евро – 495,09 тенге, рубля – 4,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-462,5 тенге, евро – по 495,5-499,5 тенге, российские рубли – по 4,67-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,90%, до 88,20 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,44%, до 85,17 долларов за баррель.