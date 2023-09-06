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Валютные качели: почему тенге дешевеет с начала недели, а доллар идет в рост

тенге, доллар, курс, снижение Фото: Zakon.kz
После резкого укрепления 1 сентября тенге вернулся на исходные позиции в понедельник и продолжил ослабление во вторник. Почему тенге снова дешевеет с начала недели, а доллар идет в рост, Zakon.kz прокомментировали эксперты.

За два торговых дня нацвалюта отыграла пятничное укрепление. Доллар снова подорожал до 460 тенге за доллар по итогам торговой сессии во вторник согласно данным Казахстанской фондовой биржи.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) считают, что давление на нацвалюту могло оказывать преимущественно снижение нефтяных котировок, а также внутренние факторы.

"Фундаментальным фактором давления на тенге выступает резкое ухудшение профицита торгового баланса, который в первом полугодии упал до 8,7 млрд долларов с отметки 20,2 за январь-июнь 2022 года – снижение в 2,3 раза. Среди других факторов на стороне спроса на инвалюту отметим рост выплат на погашение внешних обязательств, потенциальный выход нерезидентов из тенговых активов на фоне глобального бегства инвесторов от риска, снижения базовой ставки и укрепления индекса доллара". Рамазан Досов, главный аналитик АФК

Поддержать валюту, по мнению эксперта, может резкое увеличение конвертации валютных активов Нацфонда для осуществления необходимых трансфертов в бюджет. По данным АФК, в этом месяце планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 1,1-1,2 млрд долларов, что на 43-56% больше, чем в августе, – 770 млн долларов.

Аналитик АФК подчеркнул, что сентябрьский показатель может стать максимальным с июля 2021 года.

"Согласно предварительным итогам сентябрьского опроса АФК, который завершается 8 сентября, профессиональные участники финансового рынка не ожидают дальнейшего ослабления тенге в ближайшие недели, но в горизонте следующих 12 месяцев он может вырасти до 483,2 тенге за доллар, или +4,8% к текущему курсу". Рамазан Досов

Эти ожидания, по оценкам АФК, вероятно, обусловлены ухудшением перспектив рынка углеводородов. Участники рынка ожидают, что цены на нефть Brent через год снизятся на 8,5% по сравнению с текущим уровнем в 88,4 доллара за баррель и составят 80,9 доллара за баррель.

В Ассоциации напомнили, что согласно "Прогнозу социально-экономического развития страны на 2024-2028 гг.", баланс текущего счета перейдет из профицита 2022 года – 8,5 млрд долларов – в зону дефицита в следующие три года и в среднем составит (-) 2,7% к ВВП.

Другие эксперты, опрошенные Zakon.kz, в текущем снижении ничего экстремального не ожидают. В пресс-службе BCC Invest отметили, что за прошедшую неделю курс тенге к доллару США практически не изменился, укрепившись на незначительные 0,13% с 29 августа.

"Ослабление проходит в рамках приемлемой волатильности. Внешний фон для тенге благоприятный – нефть марки Brent подорожала на более чем 3% с начала прошлой недели". BCC Invest

Ранее эксперты рассказали, до какой отметки может снижаться тенге в ближайшее время и какие причины будут влиять на колебания нацвалюты.

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