Насколько может подорожать доллар в августе – мнение эксперта

После заметного укрепления тенге с начала года не исключается небольшое ослабление нацвалюты и рост доллара в августе. Насколько может подорожать доллар, Zakon.kz рассказали эксперты.

Согласно данным KASE, с начала года казахстанская валюта укрепилась более чем на 20 тенге: с 465 в начале января до 443,6 по состоянию на 2 августа. Однако в течение текущего месяца эта ситуация может незначительно измениться, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

"С одной стороны, Нацбанк заявляет о меньшем объеме продаж и покупок долларов, и это фактор для ослабления тенге, с другой стороны – цена на нефть растет, базовая ставка высокая и поэтому инвестиции в тенге остаются привлекательными. Поэтому наш прогноз на август – небольшой рост доллара в коридор 450- 460 тенге. Тенге будет реагировать на цены на нефть, а также возможный первый раунд понижения базовой ставки Нацбанком". Мурат Кастаев

По июльским оценкам экспертов Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в августе курс доллара к нацвалюте может составить 454,4 тенге за доллар, а в следующем году превысит 474 тенге за доллар.

Однако в первые дни августа нацвалюта выглядит достаточно крепкой. По итогам торгов 2 августа тенге снова укрепился до 443,66 за доллар.

Факторы укрепления тенге

По мнению Мурата Кастаева, стабильному положению тенге в первом полугодии способствовал большой список факторов, в том числе:

высокие цены на нефть, которые были вполне комфортными для Казахстана, и отсутствие перебоев в экспортной инфраструктуре;

политика Нацбанка, который сохраняет базовую ставку на высоком уровне и поддерживает привлекательность тенговых активов;

общая устойчивость казахстанской экономики, которая не только не пострадала от санкций против России, но и умудряется извлекать из этой ситуации выгоды.

"Также Нацбанк продает больше валюты из Нацфонда для финансирования расходов бюджета, нежели покупает для ЕНПФ. В результате баланс складывается так, что на биржу выбрасывается больше валюты, нежели покупается, и курс тенге либо стабилен, либо укрепляется". Мурат Кастаев

Эксперт также отмечает, что на 27% уменьшился спрос на иностранную валюту. Дополнительно нацвалюту поддерживает внутриполитическая стабильность после прошедших президентских и парламентских выборов, которые, несмотря на отсутствие реальной конкуренции и реформ выборного законодательства, прошли без эксцессов и социального напряжения, считает спикер.

Финансист Расул Рысмамбетов в свою очередь отметил, что тенге укреплялся благодаря продажам значительного количество доллара через биржу со стороны экспортеров квазигоссектора. По оценкам эксперта, через KASE продается порядка 30-50% от выручки, однако такая норма была принята еще во времена пандемии и не является чем-то новым.

"Второй фактор, который укрепил тенге, это, конечно, нефть. Средние цены за полугодие складывались выше 80 за баррель, что также хорошо поддержало тенге". Расул Рысмамбетов

Опосредованно на укрепление нацвалюты Казахстана могло повлиять снижение интереса к рублю.

"Если в 2022 году произошло резкое ослабление тенге на фоне того, что в экономику заходило много рублей, которые также менялись на другие валюты, то сейчас этот процесс несколько успокоился". Расул Рысмамбетов

Спикер добавил, что любой дополнительный спрос на доллар ослабляет тенге, но можно предположить, что число таких факторов в первой половине 2023 года было меньше, чем в прошлом.

Ранее эксперты также прокомментировали укрепление тенге ко всем основным валютам в первом полугодии 2023 года.