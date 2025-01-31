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Финансы

Доллар опять растет: что произошло на валютном рынке к концу недели

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:21 Фото: Zakon.kz
После непродолжительного укрепления до 516 тенге за доллар нацвалюта стала снижаться к концу недели. Почему тенге вновь теряет позиции, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов четверга на KASE курс по паре USDKZT вырос до 519,19 тенге за доллар (+2,27) при среднем объеме торгов 213,1 млн долларов (-6,7 млн) согласно данным АФК. Отметим, что в первой половине этой недели по итогам торгов на бирже нацвалюта не превышала 517 тенге за доллар.

Фото: KASE

В пояснении аналитиков указано, что навес предложения инвалюты в четверг продолжил сокращаться, что и отразилось в умеренном росте доллара.

"Покупки инвалюты могли происходить ввиду более привлекательного курса ее приобретения, необходимости обслуживания внешнего долга и оплат импортных поставок перед завершением января. Негативным фактором также выступают растущие инфляционные ожидания на фоне дерегулирования цен на ГСМ, роста цен на ЖКУ, а также обсуждаемых значительных изменений в налоговой системе". АФК

Вместе с тем в фокусе внимания в конце месяца традиционно выступают данные об инфляции за январь, объемах конвертации средств Нацфонда за январь и на февраль, а также информация о вложениях нерезидентов в госдолг РК. Все эти факторы в разной степени могут оказать влияние на формирование курса нацвалюты.

Ранее Zakon.kz сообщал, каким был курс продажи и покупки доллара, евро и рубля обменниках Казахстана утром 31 января.

Ольга Кудряшова
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