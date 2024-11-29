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Для квазигосударственного сектора установят предельный объем внешнего долга

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 16:29 Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год", cообщает Zakon.kz.

Так, предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год устанавливается для:

  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 7 501 670 млн тенге или 15 961 млн долларов.
  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  – 2 722 710 млн тенге или 5 793 млн долларов.

При этом курс зависксирован на уровне 470 тенге за 1 доллар США.

Документ размещен на сайте "Открыте НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.

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