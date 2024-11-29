Для квазигосударственного сектора установят предельный объем внешнего долга

Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год", cообщает Zakon.kz.

Так, предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год устанавливается для:

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 7 501 670 млн тенге или 15 961 млн долларов.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 722 710 млн тенге или 5 793 млн долларов.

При этом курс зависксирован на уровне 470 тенге за 1 доллар США.

Документ размещен на сайте "Открыте НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.