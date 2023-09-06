Курс доллара продолжает расти на торгах 6 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,41 тенге, поднявшись еще на 1,41 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 63,06 тенге (-0,17).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 494,28 тенге, рубля – 4,71 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461-464 тенге, евро – по 494,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,86%, до 89,27 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,84%, до 85,96 долларов за баррель.