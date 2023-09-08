Курсы валют на выходные дни: 9 и 10 сентября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,93 тенге, поднявшись на 1,34 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 499,84 тенге (+1,25).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,74 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 63,43 тенге (+0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-467 тенге, евро – по 495,5-501 тенге, российские рубли – по 4,67-4,87 тенге.
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