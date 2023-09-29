Курсы валют на выходные дни: 30 сентября и 1 октября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,99 тенге, снизившись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро напротив вырос и составил 503,86 тенге (+2,90).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,89 тенге.
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае. На вчерашних торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,1-477,9 тенге, евро – по 502,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.
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