Курсы валют на выходные дни: 30 сентября и 1 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,99 тенге, снизившись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро напротив вырос и составил 503,86 тенге (+2,90).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,89 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае. На вчерашних торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.