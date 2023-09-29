Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 30 сентября и 1 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,99 тенге, снизившись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро напротив вырос и составил 503,86 тенге (+2,90).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,89 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае. На вчерашних торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,1-477,9 тенге, евро – по 502,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.

Читайте также

торги на бирже
Доллар еще подешевел на торгах 29 сентября
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 сентября
Жанат Курманов, ЕНПФ
Сколько казахстанцев участвуют в пенсионной системе и какая общая сумма сбережений
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления