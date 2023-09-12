Как бороться с агрессивной ездой на дорогах – мнение страховщиков

Количество ДТП на казахстанских дорогах ежегодно увеличивается, и нередко это происходит из-за умышленного нарушения правил дорожного движения. Как бороться с агрессивной ездой на дорогах, Zakon.kz рассказали страховщики .

Поведение казахстанских автолюбителей на дорогах отставляет желать лучшего. Согласно данным Правовой статистики, только в этом году в республике зарегистрировано 8780 дорожно–транспортных происшествий (ДТП) из них 13,4% или 1177 происшествий со смертельным исходом. Лидером по количеству ДТП является Алматы, где на сегодня зарегистрировано 2053 случая. Однако Алматинская область, возглавляет список регионов по ДТП со смертельным исходом – 171 происшествие.

Фото: qamqor.gov.kz

Нередко правила дорожного движения (ПДД), которые приводят в том числе и к серьезным авариям, владельцы авто нарушают умышленно. На прошлой неделе полицейские Алматы составили сразу семь протоколов за агрессивную езду на одного человека.

Эксперты страхового рынка объясняют происходящее низким уровнем культуры на дорогах.

"У нас невысокий уровень водительской культуры, автовладельцы ведут себя агрессивно на дороге. Это ведет к росту количества ДТП в городе. Так, во втором квартале 2023 года в Алматы произошло 433 аварии с участием клиентов компании или на 24% аварий больше аналогичного периода прошлого года". Гульжан Мамбетова, директор по маркетингу АО СК "Номад Иншуранс"

Причины аварий на дорогах

По словам Гульжан Мамбетовой, нередко агрессивно на дороге себя ведёт молодежь на дорогих автомобилях. Также, отмечает она, довольно часто в дорожные аварии попадают молодые водители, которые только закончили автошколу.

"Не меньший вклад в количество ДТП вносят таксисты. Из–за большой нагрузки, они устают и невнимательны на дороге. Кроме этого, водители такси в борьбе за клиентов зачастую перестраиваются с крайней левой полосы в правую, создавая аварийную обстановку". Гульжан Мамбетова

По словам начальника аварийного комиссариата АО СК "Номад Иншуранс" Владимира Пак, есть водители, которые устраивают "игру в шашки". Они перестраиваются из полосы в полосу в потоке, создавая аварийную ситуацию.

Основными причинами дорожных аварий, по словам спикера, также становятся:

проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора,

выезд на перекресток,

резкие маневры с ускорением и внезапным торможением,

несоблюдение бокового интервала и дистанции.

Руководитель пресс–службы СК "Халык" Юрий Долгов отмечает, что только небольшое количество аварий происходит из–за невнимательности водителей, основная причина все же – несоблюдение ПДД и проявление неуважения участников дорожного движения друг к другу.

"Это, в первую очередь, касается любителей полихачить и водителей свадебных кортежей, которые в последнее время все чаще допускают грубые нарушения ПДД. Да, их штрафуют после появления видео от бдительных граждан, но на этом "урок" окончен". Юрий Долгов

Наказание за преступление

Специалист СК "Номад" Гульжан Мамбетова полагает, что решение проблемы агрессивного поведения на дороге кроется в ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения.

"Как нетрезвых водителей за рулем лишают водительских прав на семь лет, так, возможно, подобные меры стоит применять к дорожным "хамам". Гульжан Мамбетова

Как правило нарушения, связанные с агрессивной ездой, наказываются административными штрафами, говорит эксперт СК "Халык". Нарушитель порядка оплачивает штраф и на этом дело закрывается. Однако этого мало.

"Сколько тех водителей–провокаторов, которые создали аварийную ситуацию и избежали аварий или стали ее причиной и скрылись с места ДТП? Именно для таких горе–водителей, мы предлагаем ужесточить условия оформления страховки путем повышения стоимости. Те, кто подвергает опасности остальных участников дорожного движения, должны помимо штрафов понести дополнительное наказание в виде увеличенной стоимости страховки. Добавлю, что неоднократные нарушения ПДД также должны влиять на увеличение стоимости страховки, вплоть до троекратного". Юрий Долгов

Эксперт отмечает, что, повышенная стоимость страховки действует только в том случае, если нарушение ПДД повлекло за собой ДТП и страховую выплату по полису ОС ГПО ВТС.

Специалист СК "Халык" подчеркнул, что в этом вопросе необходима и сознательность самих водителей, так как в стране все–еще насчитываются тысячи ДТП, в которых водители предпочитают "решать вопрос на месте", без привлечения сотрудников УДП и страховых компаний.

Спикер привел пример с США, где страховые компании используют телематические системы дистанционного наблюдения за перемещениями для того, чтобы контролировать и отслеживать стиль вождения своих клиентов, фактический пробег автомобилей и среднюю скорость.

"На основе полученных данных, для водителя с агрессивным стилем вождения и повышенной средней скоростью, страховой тариф может быть увеличен в несколько раз. В России, "персональный тариф" для водителей законодательно внедрили только в конце августа 2020 года – в зависимости от нарушений, к водителям могут применяться как повышенные, так и пониженные тарифы на полис обязательного страхования". Юрий Долгов

Подобную систему учета нарушений с единой страховой базой данных, необходимо ввести и в Казахстане, чтобы стимулировать водителей к снижению аварийности на дорогах, считают страховщики.

Как рассчитывается стоимость страховки сегодня?

По данным СК "Халык" стоимость обязательной автостраховки рассчитывается на основании нескольких факторов: возраста, водительского стажа, прописки и отсутствия/наличия дорожно–транспортных происшествий.

"Базовая страховая премия в этом году составляет 1,9 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 6 555 тенге. Затем ставка умножается на коэффициент по территории регистрации транспортного средства. Его размер составляет от 1,0 для Жамбылской области до 2,96 для Алматы. Далее к базовой премии, увеличенной в зависимости от региона, применяется коэффициент по типу транспортного средства: для легковых автомобилей он равен 2,09, грузовых – 3,98, мототранспорта – 1,0". СК "Халык"

Фото: СК "Халык"

Помимо этого, существуют коэффициенты, размер которых зависит от срока эксплуатации транспортного средства. Например, для автомобилей возрастом до 7 лет базовая страховая премия умножается на 1,0, а для авто старше – на 1,1.

Таким образом, по словам спикера из СК "Халык", средняя стоимость страховки варьируется и может быть как 18 000 тенге, так и значительно выше, все зависит от каждого конкретного случая.

В СК "Номад" в среднем обязательная автостраховка обходится в 10–15 тысяч тенге. В компании напомнили, что согласно закону, начиная с 1 января 2024 года, при расчете стоимости ОГПО будут использоваться новые поправочные коэффициенты, которые будут зависеть от убыточности региона страны.

Стоимость добровольного страхования автомобиля КАСКО также рассчитывается индивидуально, и зависит от множества факторов. Она может составлять как несколько десятков, так и несколько сотен тысяч тенге.