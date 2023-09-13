Налоговый кодекс в Казахстане упростят, но не для всех

Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве рассказал, для кого Налоговый кодекс должен быть упрощен, а для кого – нет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель МНЭ РК, Налоговый кодекс должен быть упрощен, но не для всех.

"В части упрощения что хочу сказать. В целом, на мой взгляд, все-таки Налоговый кодекс в части корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, налоги недропользователей, то есть где крупные (налогоплательщики. – Прим. ред.), он, наверное, легкий и простой не должен быть, потому что все-таки миллиарды хозяйственных операций, значит, много очень различных нюансов именно в этой части. Поэтому здесь, наверное, кодекс должен быть сложный, и там занимаются профессиональные бухгалтера". Азамат Амрин

А вот в части малого-среднего бизнеса, по его словам, когда, допустим, ученик, который школу окончил и хочет зарегистрироваться предпринимателем, там в ведомстве обещают сделать максимально просто, чтобы когда человек прочитал, ему было понятно.

"Есть налоги на имущество с населения, то есть если бабушка хочет заплатить налог на землю или за квартиру, то она должна просто посмотреть и понять сразу, то здесь будет облегчение. Это один момент". Азамат Амрин

Также вице-министр добавил, что из тех норм, что планируют облегчать, есть так называемый "закон введения".

"Еще из крупных, что мы будем облегчать, у нас есть так называемый "закон введения". То есть когда в кодексе есть сам кодекс и есть закон введения, когда есть исключение по срокам. То есть, допустим, с такого по такой период он читается так, эта норма, а в этом промежутке есть исключение, за определенный период он читается так. И надо постоянно здесь читать, потом назад смотреть и каждый раз этот кодекс перелистывается. Чтобы это исключить, облегчить эту работу, мы полностью введение упраздняем, не будет его. То есть мы сразу по тексту будем писать, когда, допустим, ставка идет до 2023 года, ставка такая, до 2025 – такая, с 2025 по 2027 – такая. То есть сразу по тексту, когда читает налогоплательщик, это будет сразу видно. Это что касается упрощения налогообложения". Азамат Амрин

Ранее Миннацэкономики РК в рамках разработки нового Налогового кодекса обнародовало свое видение того, как следует реформировать налоговое законодательство Казахстана. Казахстанские эксперты в настоящее время обсуждают идеи МНЭ по Налоговому кодексу и есть ли риски.