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Сколько денег потратят на вакцинацию девочек от ВПЧ

Казахстан вакцина ВПЧ Фото: pixabay
Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената рассказала, сколько доз вакцины от ВПЧ для девочек планируют закупить на 2024 год и сколько денег на это потратят, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в мире всего существует четыре производителя таких вакцин. При этом двое производят двухвалентную, которая защищает от двух видов вируса ВПЧ.

"Один производитель – это Америка, они производят два вида вакцин – 4-валентную и 9-валентную. Поэтому сегодня мы определяем, какую вакцину будем закупать. Это будет 2-валентная или 4-валентная, потому что 9-валентная будет очень дефицитной, ее очень сложно закупить. Что касается бюджета, это около 9 млрд тенге предусмотрено на закуп вакцин против ВПЧ, это на 2024 год. Мы планируем закупить 350 тысяч доз".Айжан Есмагамбетова

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января 2024 года рассказала, как будет проходить вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Казахстане. Вакцинацию будут проводить с согласия родителей.

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