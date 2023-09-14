АРРФР предупредил о возможном замедлении экономического роста в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) предупреждает в своем новом отчете о рисках замедления казахстанской экономики в среднесрочном периоде, сообщает Zakon.kz.

Согласно ежеквартальному отчету АРРФР улучшение во втором квартале 2023 года внутренней и внешней экономической конъюнктуры может ускорить рост ВВП в краткосрочном периоде, но в среднесрочном периоде риски замедления роста отечественной экономики увеличились.

В частности по прогнозу регулятора, через год рост ВВП может в среднем ускориться на 0,1 процентных пункта, при этом в среднесрочном периоде рост экономики замедлится на 0,4 п.п. Между тем, в отчете по итогам первого квартала агентство прогнозировало замедление роста экономики страны на 0,3 п.п. в течение года и на 0,2% в среднесрочной перспективе.

При этом, сохраняется вероятность не только замедления темпов роста, но и сокращения ВВП как в течение ближайшего года, так и в более отдаленном будущем.

Напомним, ВВП отражает рыночную стоимость всех произведенных в государстве товаров и услуг, являясь важнейшим показателем экономической активности. Уменьшение ВВП может свидетельствовать об экономическом спаде, который грозит государству сокращением поступлений в бюджет, а населению снижением реальных доходов и ростом безработицы из-за сокращения производства.

"Вероятность условного роста ВВП ниже нуля (падения ВВП. – Прим.) снизится на 2 п.п. с 9% до 7% в течение года. В среднесрочной перспективе вероятность отрицательного роста увеличится на 8 п.п. до 14%". АРРФР

Однако, несмотря на улучшение макрофинансовых условий во втором квартале, по данным регулятора, риски ухудшения экономической ситуации остаются повышенными в сравнении с историческими нормами, а жесткие финансовые условия сдерживают рост экономики.

"Вероятность замедления темпов роста экономики ниже 4% в 2023 году и 5,3% в 2024-2025 годах оценивается в 51% и 87% соответственно при сохранении текущих макрофинансовых условий. (...) При ухудшении ситуации - повышение ставки ФРС, снижение цены на нефть, ослабление тенге - вероятность снижения роста ВВП ниже 4% увеличится до 71%". АРРФР

Как считает регулятор, в условиях повышенных рисков для экономики приоритетом финансовой политики в Казахстане должны оставаться снижение инфляции и создание финансовых резервов.

Финансовые аналитики, опрошенные Нацбанком Казахстана в августе 2023 года, улучшили прогноз по росту экономики республики на всем прогнозном горизонте: на 2023 год – с 4% до 4,4%, на 2024 год – с 4% до 4,3%, на 2025 год – с 4,1% до 4,4%. Оценку средних темпов роста потенциального ВВП на горизонте 5 лет аналитики сохранили на уровне 4%.

Консенсус-прогнозы по инфляции в Казахстане на 2023 и 2025 годы почти не изменились и составили соответственно 12% и 7% (в предыдущем опросе – 12,2% и 7,1%), прогноз на 2024 год был улучшен с 9,4% до 8,5%.