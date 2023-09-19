Как повлияет реформа транспортного налога на авторынок Казахстана – эксперты
Планируемая правительством реформа налога на автомобильный транспорт стала одной из наиболее обсуждаемых тем сентября. Резонанс вызвали материалы Миннацэкономики к проекту нового налогового кодекса с предложением об отмене налога. Через несколько дней после их публикации в середине сентября выяснилось, что правительство намерено перенести налог на транспорт для автомобилей с объемом двигателя до 3,5-4 литров в акциз на бензин.
Как сообщил на брифинге вице-министр Азамат Амрин, перенос транспортного налога в акциз на бензин произойдет, но в правительстве еще не определились, как именно. Прямой перенос ставки налога на транспорт в акциз на бензин из расчета 14 тенге на литр повлечет значительный рост налогового бремени для владельцев автомобилей с небольшим объемом двигателя.
По словам Амрина, если сейчас владелец автомобиля Hyundai Accent с двигателем 1,6 литра платит 7 тыс. тенге транспортного налога в год, то после включения налога в акциз на бензин такая машина "наездит на 30 тыс. тенге в виде налога".
Какие вопросы решит перенос транспортного налога
Плюсы для государства от реформирования транспортного налога очевидны, отметил глава Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артур Мискарян. По его словам, включение транспортного налога в акциз на бензин, во-первых, решит проблему администрирования и собираемости, во-вторых – расширит налогооблагаемую базу за счет включения транзитной техники.
"Сейчас распространены три типа транспортного налога: по объему двигателя (действует в РК), по мощности двигателя либо включение транспортного налога в стоимость топлива. При использовании первых двух типов налога могут возникать проблемы с его администрированием и собираемостью, что подтверждает казахстанский опыт: задолженность по транспортному налогу в текущем году составляет 27,5 млрд тенге при том, что в 2022 году собрано 70 млрд тенге налога". Артур Мискарян
На 1 августа 2023 года в Казахстане насчитывалось 4,4 млн легковых автомобилей, 3,8 млн из них использовали бензин. Налог на транспорт для автомобилей с двигателем объемом 1,5 литра составляет 6,9 тыс. тенге, с двухлитровым двигателем 13,8 тыс. тенге в год. Согласно прогнозу АМААР, при переводе налога на транспорт в акциз ежегодные расходы автовладельцев на покупку бензина Аи-92 могут вырасти в среднем на 40 тыс. тенге.
О росте цен на такси и грузоперевозки
Рост цен на бензин после включения в них транспортного налога будет стимулировать развитие рынка электромобилей и гибридов, а владельцев старых автомобилей заставит задуматься о переходе на газ, считает директор по государственному регулированию Союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром" Адильбек Орумбаев. В то же время, дорогой бензин приведет к росту цен на услуги такси, также вырастет себестоимость грузоперевозок и логистики, вследствие чего подорожают другие товары и услуги, отметил Орумбаев.
"По данным правительства, инициатива приведет к удорожанию топлива предположительно на 14 тенге за литр. В расчете на километры это означает, что 1 километр пути на Chevrolet Cobalt с объем двигателя 1,5 литров будет дороже почти на 2 тенге. Если инициатива будет поддержана, то стоимость владения автомобилем возрастет на 33 тыс. тенге. При этом расчеты могут меняться в сторону увеличения в зависимости от марки автомобиля, объема двигателя, среднегодового пробега, потребления топлива и так далее". Адильбек Орумбаев
В "КазАвтоПроме" понимают, что перенос транспортного налога в акциз на бензин во многом является вынужденной мерой для правительства, но при этом опасаются, что предлагаемая инициатива может разогнать инфляцию и не лучшим образом отразится на качестве жизни населения, подчеркнул он.
В апреле 2023 года правительство Казахстана повысило предельные розничные цены на бензин Аи-92 до 205 тенге за литр, на дизтопливо – до 295 тенге за литр. Розничные цены на другие виды топлива не регулируются государством. Новый Налоговый кодекс, в рамках которого готовится реформа транспортного налога, планируется принять осенью 2024 года и ввести в действие в 2025 году.