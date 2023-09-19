Как повлияет реформа транспортного налога на авторынок Казахстана – эксперты

Предполагается, что реформа транспортного налога правительства Казахстана, будет способствовать повышению интереса к электромобилям и газомоторной технике. Эксперты рассказали Zakon.kz, как повлияет реформа транспортного налога на авторынок Казахстана.

Планируемая правительством реформа налога на автомобильный транспорт стала одной из наиболее обсуждаемых тем сентября. Резонанс вызвали материалы Миннацэкономики к проекту нового налогового кодекса с предложением об отмене налога. Через несколько дней после их публикации в середине сентября выяснилось, что правительство намерено перенести налог на транспорт для автомобилей с объемом двигателя до 3,5-4 литров в акциз на бензин.

Как сообщил на брифинге вице-министр Азамат Амрин, перенос транспортного налога в акциз на бензин произойдет, но в правительстве еще не определились, как именно. Прямой перенос ставки налога на транспорт в акциз на бензин из расчета 14 тенге на литр повлечет значительный рост налогового бремени для владельцев автомобилей с небольшим объемом двигателя.

По словам Амрина, если сейчас владелец автомобиля Hyundai Accent с двигателем 1,6 литра платит 7 тыс. тенге транспортного налога в год, то после включения налога в акциз на бензин такая машина "наездит на 30 тыс. тенге в виде налога".

Какие вопросы решит перенос транспортного налога

Плюсы для государства от реформирования транспортного налога очевидны, отметил глава Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артур Мискарян. По его словам, включение транспортного налога в акциз на бензин, во-первых, решит проблему администрирования и собираемости, во-вторых – расширит налогооблагаемую базу за счет включения транзитной техники.

"Сейчас распространены три типа транспортного налога: по объему двигателя (действует в РК), по мощности двигателя либо включение транспортного налога в стоимость топлива. При использовании первых двух типов налога могут возникать проблемы с его администрированием и собираемостью, что подтверждает казахстанский опыт: задолженность по транспортному налогу в текущем году составляет 27,5 млрд тенге при том, что в 2022 году собрано 70 млрд тенге налога". Артур Мискарян

На 1 августа 2023 года в Казахстане насчитывалось 4,4 млн легковых автомобилей, 3,8 млн из них использовали бензин. Налог на транспорт для автомобилей с двигателем объемом 1,5 литра составляет 6,9 тыс. тенге, с двухлитровым двигателем 13,8 тыс. тенге в год. Согласно прогнозу АМААР, при переводе налога на транспорт в акциз ежегодные расходы автовладельцев на покупку бензина Аи-92 могут вырасти в среднем на 40 тыс. тенге.

О росте цен на такси и грузоперевозки

Рост цен на бензин после включения в них транспортного налога будет стимулировать развитие рынка электромобилей и гибридов, а владельцев старых автомобилей заставит задуматься о переходе на газ, считает директор по государственному регулированию Союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром" Адильбек Орумбаев. В то же время, дорогой бензин приведет к росту цен на услуги такси, также вырастет себестоимость грузоперевозок и логистики, вследствие чего подорожают другие товары и услуги, отметил Орумбаев.

"По данным правительства, инициатива приведет к удорожанию топлива предположительно на 14 тенге за литр. В расчете на километры это означает, что 1 километр пути на Chevrolet Cobalt с объем двигателя 1,5 литров будет дороже почти на 2 тенге. Если инициатива будет поддержана, то стоимость владения автомобилем возрастет на 33 тыс. тенге. При этом расчеты могут меняться в сторону увеличения в зависимости от марки автомобиля, объема двигателя, среднегодового пробега, потребления топлива и так далее". Адильбек Орумбаев

В "КазАвтоПроме" понимают, что перенос транспортного налога в акциз на бензин во многом является вынужденной мерой для правительства, но при этом опасаются, что предлагаемая инициатива может разогнать инфляцию и не лучшим образом отразится на качестве жизни населения, подчеркнул он.

В апреле 2023 года правительство Казахстана повысило предельные розничные цены на бензин Аи-92 до 205 тенге за литр, на дизтопливо – до 295 тенге за литр. Розничные цены на другие виды топлива не регулируются государством. Новый Налоговый кодекс, в рамках которого готовится реформа транспортного налога, планируется принять осенью 2024 года и ввести в действие в 2025 году.