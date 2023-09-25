Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ставки по кредитам в Казахстане в августе достигли максимума за 8,5 лет

проценты, ставки Фото: Freepik
В августе 2023 года ставки по кредитам населению в Казахстане выросли до максимальных значений за последние 8,5 лет, сообщает Zakon.kz

За август средневзвешенная ставка вознаграждения банков по кредитам, выданным населению, составила 20,2%. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро (ПКБ). 

"За месяц ставка увеличилась на 3,4 процентных пункта, приводит данные Нацбанк РК. Рост оказался резким, так как в июле показатель находился на низком уровне – 16,8%. Прежде всего, это было связано со всплеском маркетинговой активности одного из банков." ПКБ

В бюро пояснили, что речь идет о предоставлении беспроцентных кредитов населению на срок до 24 месяцев.

"Если же сравнивать с июнем, когда такой активности еще не наблюдалось, то рост окажется куда менее заметным – 0,4 п.п. В целом с начала года, за исключением июля, средневзвешенная ставка ни разу не опускалась ниже 19,4%. Это - достаточно высокий исторический уровень." ПКБ

Аналитики отметили, что такой уровень ставок вполне объясним, так как на протяжении всего этого периода сохранялась и базовая ставка.

ставки, кредиты, динамика

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Национальный банк РК понизил ключевую ставку в августе с 16,75% до 16,5% годовых. В последний раз регулятор снижал ставку в июле 2020 года с 9,5% до 9%.

Читайте также

торги на бирже
Курс доллара снизился на торгах 25 сентября
кредиты, ипотека
Казахстанцы стали меньше брать ипотечные займы
административные штрафы, деньги
Где в РК чаще нарушают закон: с начала года казахстанцы получили адмштрафов на 128 млрд тенге
Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления