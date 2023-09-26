В Казахстане ограничили использование средств Национального фонда

Указом президента РК от 22 сентября 2023 года внесены изменения в Концепцию управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, часть главы "Использование средств Нацфонда РК" изложена в новой редакции.

"В ней говорится, что приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, покупка пакетов акций, долей участия казахстанских компаний, фондирование банков второго уровня, прямое кредитование юридических и физических лиц из НФРК, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств запрещены, за исключением приобретения акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" по решению Правительства РК с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета, с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering) и приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению главы государства.

Также внесены изменения в главу "Ограничения по использованию НФРК" .

Теперь говорится, что любое иное использование средств Нацфонда РК запрещено, включая инвестирование средств НФРК во внутренние финансовые инструменты казахстанских эмитентов, а также на финансирование/софинансирование текущих расходов государства за счет целевых трансфертов из НФРК, за исключением приобретения акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" по решению Правительства РК с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета, с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering) и приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению главы государства.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ограничение на использование денег из Нацфонда. В проекте нового Бюджетного кодекса введено ограничение на использование целевого трансферта из Национального фонда только на критическую инфраструктуру.

К критически важным объектам будут относиться строительство, например, завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги, или жизнеобеспечивающая инфраструктура. К общестрановым – такие, как проект "Комфортные школы", когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей. Также ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований.