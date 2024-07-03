Как будут использоваться средства Нацфонда

Указом президента от 29 июня 2024 года внесены изменения в Концепцию управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Поправки касаются политики использования средств Национального фонда РК (НФРК).

В частности, в главе "Использование средств НФРК" Концепции говорится:

Политика и объем использования НФРК в средне- и долгосрочной перспективе будут исходить из необходимости недопущения сокращения валютных активов НФРК и их накопления для будущих поколений.

НФРК используется:

в виде ежегодного гарантированного трансферта из НФРК в республиканский бюджет;

в виде целевого трансферта из НФРК в республиканский бюджет;

на покрытие расходов, связанных с управлением НФРК и проведением ежегодного аудита;

в виде выплат целевых требований и на покрытие расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений в соответствии с законодательством РК.

Под целевыми требованиями понимаются обязательства правительства перед гражданами РК, не достигшими 18 лет, формируемые ежегодно за счет 50% от усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода НФРК и усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму.

В целях реализации стабилизационной функции НБ в зависимости от сложившейся ситуации на финансовом рынке производит конвертацию и реконвертацию активов НФРК в порядке, установленном Правлением НБ. Данные операции проводятся для выделения гарантированного и целевого трансфертов и не относятся к интервенциям НБ. Гарантированный и целевой трансферты из НФРК должны проходить через республиканский бюджет в соответствии с бюджетными процедурами.

Приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, покупка пакетов акций, долей участия казахстанских компаний, фондирование банков второго уровня, прямое кредитование юридических и физических лиц из НФРК, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также привлечение государственного финансирования из НФРК на нерыночных (льготных) условиях для субъектов квазигосударственного сектора запрещены, за исключением:

реализации проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия главы государства после прохождения соответствующей экспертизы (включая оценку проекта) и при отсутствии альтернативных источников финансирования путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для указанных проектов;

(включая оценку проекта) и при отсутствии альтернативных источников финансирования путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для указанных проектов; приобретения акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по решению Правительства с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering).

Экспертиза проектов общестранового значения (включая их оценку), предлагаемых к финансированию за счет средств НФРК, а также рассмотрение альтернативных источников финансирования таких проектов, проводится в порядке, определяемом правительством.

Средства из НФРК в форме облигационных займов выделяются на следующих условиях:

облигационные займы в национальной валюте – по ставке не ниже среднегодовой инфляции в РК за последние 10 лет согласно последним имеющимся данным по состоянию на конец последнего отчетного года;

облигационные займы в долларах США – по ставке не ниже среднегодовой инвестиционной доходности активов НФРК за последние 10 лет, согласно данным последнего квартального отчета по НФРК, утвержденного Правлением НБ, но не ниже доходности ГЦБ США по состоянию на конец предыдущего квартала с соответствующим сроком обращения;

доля финансирования из НФРК составляет не более 50% от совокупного объема требуемого финансирования;

предельный срок облигационных займов составляет не более 20 лет;

наличие обязательства по частичному погашению основного долга в период обращения облигаций;

обязательство частичного и (или) полного досрочного погашения займа после его использования по целевому назначению.

Средства, полученные от облигационных займов из НФРК, включая средства, выделенные до 2024 года, должны быть использованы в строгом соответствии с целевым назначением, обусловленным в проспекте эмиссии облигации.

Изменение целевого назначения и (или) срока погашения облигационного займа осуществляется путем выделения нового займа в соответствии с положениями, предусмотренными настоящей Концепцией.

Отражение в учете и отчетности НФРК долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора осуществляется, согласно международным стандартам финансовой отчетности, по справедливой (рыночной) стоимости в момент первоначального признания.

Обеспечение сбалансированности бюджета и НФРК будет достигнуто за счет ограничений, установленных бюджетными правилами, предусмотренными настоящей Концепцией.

Аналогичные изменения внесены в главу, которая регламентирует ограничения по использованию Нацфонда.

В частности, установлено, что любое иное использование средств НФРК запрещено, включая инвестирование средств НФРК во внутренние финансовые инструменты казахстанских эмитентов, а также на финансирование/софинансирование текущих расходов государства за счет целевых трансфертов из НФРК, за исключением:

реализации проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия главы государства после прохождения соответствующей экспертизы (включая оценку проекта) и при отсутствии альтернативных источников финансирования путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для указанных проектов;

приобретения акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по решению Правительства с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета, с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering).

Указ введен в действие 29 июня 2024 года.