Доллар вырос выше 480 тенге: будет ли нацвалюта падать и дальше?

После небольшого снижения в начале недели по итогам торгов в среду доллар резко вырос более чем до 480 тенге, достигнув годового пика. Что происходит с тенге и ожидать ли казахстанцам дальнейшего роста доллара, в материале Zakon.kz

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), в среду доллар резко вырос до 482,77 тенге.

Таким образом, только с начала недели нацвалюта подешевела на 9 тенге и более чем на 26 тенге с начала месяца. По данным биржи, на торгах 1 сентября курс доллара сложился на уровне 456,39 тенге.

Фото: KASE





Продолжит ли снижение тенге?

Экономист Марат Абдурахманов связывает снижение нацвалюты с освоением госрасходов и политикой Нацбанка. Кроме этого, определенное давление на тенге оказывают расчеты внутри ЕАЭС, которые осуществляются в рублях.

"В стране чувствуется экономическая нестабильность. Поскольку Нацбанк фактически установил курс с потолка, то все экономические агенты хотят зафиксировать свои риски и переходят в валюту. Например, в том году курс был 480 тенге за доллар, после вышли данные об инфляции в стране выше 20%. В этом году мы видим курс 485 тенге за доллар и ожидание годовой инфляции выше 20%, как и в том году. При официальной инфляции в США 5% в год за год тенге должен был быть ослаблен на 15% как минимум при базовой ставке максимум 15%. Однако мы видим другие действия нашего Нацбанка". Марат Абдурахманов

По словам спикера, такая политика порождает инфляционные ожидания. С учетом текущих высоких ставок по кредитам кредитование реального сектора невозможно, а следовательно, тенге может обесцениваться и дальше.

"Если считать арифметически, то 15% к 480 дает курс 552 тенге за доллар. А поскольку все это продолжается на протяжении двух лет, то к следующему году мы можем увидеть курс и выше 600 тенге за доллар, если Нацбанк и правительство продолжат нынешнюю экономическую политику". Марат Абдурахманов

Другую точку зрения высказал финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он считает, что влияние на текущий курс оказал с одной стороны растущий на мировом рынке доллар, а с другой – высокий спрос на инвалюту внутри страны. Вкупе со снизившимся предложением инвалюты на рынке это способно привести к ослаблению тенге. При этом "скачок" был вполне ожидаемым.

"На следующий год курс в бюджетные параметры заложен по 480. Полагаю, курс как раз к этим уровням и стремится – дело же уже идет к концу года, и новый бюджетный год на носу. Вероятность дальнейшего ослабления, конечно, сохраняется. Но можно очень осторожно предположить, что курс сейчас как раз подошел к требуемым уровням и вероятность дальнейшего ослабления может резко снизиться". Арман Бейсембаев

Однако, поясняет эксперт, чтобы поддержать нацвалюту, должна сработать целая совокупность факторов, в том числе: заметное укрепление курса рубля, рост цен на нефть и снижение доллара к корзине валют.

Нет причин для укрепления

Аналитик Alpari Анна Бодрова отмечает, что падение нацвалюты Казахстана идет в этом полугодии слишком быстрыми темпами. При этом основными причинами ее активизации стали низкие продажи валюты компаниями квазисектора и высокий спрос на валюту среди банков второго уровня, считает аналитик.

"Внешний фон также вносит свою лепту. Индекс доллара взлетел к пику 7 месяцев, цены на нефть никак не могут завершить коррекцию при сохранении мощной фундаментальной поддержки. Бюджетные трансферты Нацбанка из Нацфонда на таком фоне как будто отошли на второй план. И пока нет оснований ожидать, что тенге быстро восстановится". Анна Бодрова

Будут ли интервенции со стороны Нацбанка?

Сентябрьское ослабление тенге в целом происходит под влиянием внутренних факторов, говорит главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

Наибольшее давление на нацвалюту оказывает рост затрат на импортные поставки +33% с начала года, обслуживание внешних обязательств, пересмотр ожиданий по курсу среди экспертного сообщества, а также выход нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки и ожидаемого пересмотра налогообложения доходов от инвестирования в ГЦБ. Эксперт подчеркнул, что согласно предыдущим оценкам АФК, для финансового сообщества падение до 480 тенге за доллар не было ожидаемым.

"Одним из ключевых достижений Нацбанка РК последних лет была сбалансированность спроса и предложения на валютном рынке и низкая волатильность курса нацвалюты. Соответственно, ее текущее резкое ослабление до 485 тенге не может быть ожидаемым. Так, например, согласно сентябрьскому опросу АФК, курс USDKZT к началу октября прогнозировался на уровне 464,2 тенге за доллар". Рамазан Досов

Спикер не исключает, что при дальнейшем усилении давления на тенге весьма вероятны словесные и прямые интервенции монетарного регулятора, поскольку фундаментальные факторы, складывающиеся в экономике страны и на внешних рынках, не демонстрируют столь сильного ухудшения.

В Ассоциации отметили, что чрезмерное ослабление тенге способно негативно отразиться на стоимости импортных товаров и повлечет за собой рост инфляционных процессов.