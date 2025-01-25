Доллар стал дешевле 520 тенге: продолжит ли курс снижаться дальше

За неделю доллар подешевел после резкого скачка до 530 тенге на прошлой неделе. Может ли продолжиться снижение курса американской валюты – в материале Zakon.kz.

На уходящей неделе тенге укрепился к доллару после длительного ослабления. По итогам торгов 24 января 2024 года средневзвешенный курс доллара составил 517,84 тенге, снизившись сразу на 4,35 тенге за сутки. Это почти на 13 тенге дешевле, чем неделей ранее.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко говорит, что укрепление тенге наблюдалось на сочетании благоприятных внешних и внутренних факторов.

Среди них укрепление курса российского рубля (-3,2%) на фоне подготовки экспортеров РФ к единому дню уплаты налогов и снижения индекса доллара США (-1,6%) из-за ожиданий снижения процентных ставок в стране.

"Помимо этого, существенную поддержку тенге оказали меры Нацбанка по стабилизации ситуации на локальном валютном рынке, включая сохранение высоких процентных ставок в системе, предоставление дополнительного предложения инвалюты через зеркалирование операций по покупке золота, а также совершенствование законодательства в части ограничения спекулятивных валютных операций". Зарина Скрипченко

Замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннур Ашигали отмечает, что укрепление тенге с начала года на самом деле не столь существенно. С учетом вчерашних торгов оно составляет порядка 1,5%.

"В любом случае, это последнее незначительное укрепление национальной валюты – это краткосрочный отскок, какой рынок отображает почти ежедневно. В целом движение курса внутри 3%-ного коридора сложно расценивать, как тренд". Жаннур Ашигали

При этом эксперт отметил, что ряд факторов сыграли свою роль в этой динамике и будут продолжать оказывать воздействие в ближайшее время. Это положительные итоги по экспортной динамике и вывод инвалютных средств в налоговых целях в тенге, традиционное остывание импорта в начале года.

"Когда после роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров происходит некоторое отыгрывание, также можно утверждать о действии сигнала регулятора в отношении его решения закупа золота за счет средств от долларовой части резервов". Жаннур Ашигали

Зарина Скрипченко уточняет, что на следующей неделе курс нацвалюты по-прежнему будет определяться под влиянием внешних и внутренних фундаментальных факторов, среди которых наиболее значительные – это динамика нефтяных котировок, изменения в курсе российского рубля и доллара США, склонность к риску мировых инвесторов.

На локальном валютном рынке формирование курса будет зависеть от того, насколько предложение инвалюты, включая ее продажи Нацбанком и субъектами КГС, будет покрывать спрос на нее со стороны казахстанских компаний в целях оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешних обязательств.

Официальные курсы валют, установленные Национальным банком на выходные дни, можно посмотреть здесь.