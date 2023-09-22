Курсы валют на выходные дни: 23 и 24 сентября

Фото: Zakon.kz

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 475,14 тенге, снизившись на 0,95 тенге, сообщает Zakon.kz.

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