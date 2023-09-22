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Курсы валют на выходные дни: 23 и 24 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 475,14 тенге, снизившись на 0,95 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро снизился до 505,69 тенге (-1,37 тенге).

Средневзвешенный курс российского рубля составили 4,94 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,19 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,5-477,5 тенге, евро – по 504,5-508,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.

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Лариса Черненко
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