Плюсы и минусы: изменит ли жизнь казахстанцев цифровой тенге?

Для чего нужен цифровой тенге, в чем его преимущества и что может измениться с его внедрением в жизни казахстанцев, в материале Zakon.kz.

Согласно докладу Нацбанка РК, за последние четыре года интерес к цифровым валютам центральных банков заметно вырос. Если в 2020 году только 37 стран изучали вопросы создания и внедрения цифровых валют, то сегодня такую возможность рассматривают уже 130 стран, на которые приходится 98% мирового ВВП.

"На продвинутой стадии изучения: разработка, пилотирование или запуск находятся 64 страны. По прогнозам Банка международных расчетов, к 2030 году в обращении могут находиться до 15 розничных и девяти оптовых цифровых валют центральных банков". Доклад Национального банка Казахстана

Уже внедрили цифровые валюты на промышленном уровне центробанки Багамских островов, Восточно-Карибский, Нигерии и Банк Ямайки.

Заместитель директора филиала АКРА в МФЦА Жаннура Ашигали отмечает, что цифровые валюты могут не только выполнять функцию сбережения/накопления, но и функцию инструмента оплаты. Эта тенденция особо заметна в странах Карибского бассейна и Южной Америки, однако интерес к этой тематике распространяется по всему миру.

Против крипторынка, в интересах экономики

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорит, что преимущества и целесообразность своей цифровой валюты есть, и центробанки мира будут отдавать приоритет именно им, значительно сократив поле для деятельности криптовалют.

"На мой взгляд, правительства и центробанки будут ограничивать свободный оборот криптовалют, не имеющих единого эмиссионного центра, законодательного регулирования и фундаментальной стоимости в виде того или иного базового актива. И по мере развития технологий наличный оборот денег будет постепенно сокращаться, а со временем будет ограничиваться и оборот безналичных денег". Мурат Кастаев

Кроме этого, цифровая валюта, в числе прочего, будет обеспечена реальными активами, резервами и силой экономики выпускающей ее страны. Благодаря чему центробанки будут точно знать, сколько в обороте находится цифровых валют.

"Станут невозможными ситуации, когда валюты ничем не обеспечены, а центробанки бесконтрольно их эмитируют. С цифровыми валютами будет значительно снижена инфляция, соответственно, будут низкими ставки по кредитам и депозитам, возможно даже однажды человечество достигнет экономических отношений без ссудного процента". Мурат Кастаев

Прерогатива развивающихся стран

Цифровые валюты центральных банков, или CBDC, имеют очень большой потенциал и важность именно для развивающихся стран, считает начальник Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Бауыржан Тулепов. Это позволяет им развить альтернативный механизм переводов и платежей за пределами долларовой системы.

"Для развитых стран надобность в CBDC остается открытой, что, например, видно по отсутствию консенсуса по этому вопросу среди американских политиков – сам центральный банк США не торопится внедрять инструмент, тогда как в стране есть много чиновников, выступающих резко против цифрового доллара, как элемента контроля за обществом". Бауыржан Тулепов

Спикер полагает, что желание развивающихся стран выстроить альтернативную систему диктуется стремлением сделать свои расчеты в торговле более диверсифицированными, выйти из-под политического контроля развитых стран, принизить потенциальные санкции Запада, которые стали широко применяться в последнее десятилетие против "неугодных" режимов. И также придать больший вес своим собственным валютам.

Что изменит цифровая валюта для жителей Казахстана?

При существующем в Казахстане уровне цифровизации, где объем электронных переводов и платежей существенно возрос, на первый взгляд может показаться, что CBDC не нужен, говорит Бауыржан Тулепов.

Однако, по его словам, этот вид национальной валюты призван еще больше облегчить некоторые процессы и, в первую очередь, переводы из одной валюты в другую и трансграничные платежи.

Мурат Кастаев не ожидает принципиальных перемен в жизни казахстанцев после внедрения цифровой валюты.

"Цифровой тенге – это аналог наличного или безналичного тенге, всего лишь инструмент, возможно, более удобный и безопасный, облегчающий проведение платежей. Если проект цифрового тенге будет реализован, как задумано, то проведение платежей будет возможным даже в отсутствии доступа в интернет, значительно сократятся возможности для мошенничества, нелегальных платежей и коррупционных схем". Мурат Кастаев

Но внедрение цифровой валюты, по его мнению, должно идти в ногу с внедрением декларирования доходов и сокращения возможностей для наличного оборота тенге. В противном случае нелегальные и серые потоки денег будут вытолкнуты в теневой наличный оборот.

"Ключевым отличием цифрового тенге является возможность его отслеживания, то есть можно будет проследить весь путь каждого отдельно взятого тенге, начиная от его эмиссии в Национальном банке, соответственно, будет известно происхождение тех или иных имеющихся у человека средств. Кому нечего скрывать – для них это будет удобно, в остальном это свойство будет встречено населением с неприятием, так как придется платить налоги со всех доходов и имеющихся активов". Мурат Кастаев

Эксперт уверен, что для этого нужна прозрачная и подотчетная народу власть, доверие к ней, отсутствие коррупции, и тогда люди будут спокойно платить налоги.

"Люди будут видеть, как эти налоги используются во благо народа и бизнеса, а не оседают в карманах чиновников или выводятся за границу. Именно поэтому я считаю, что цифровые валюты – это не вопрос ближайшего десятилетия конкретно в условиях Казахстана". Мурат Кастаев

Жаннур Ашигали добавил, что внедрение цифровых валют может стать плюсом для экономики Казахстана. Явными преимуществами в данном случае выступает упрощение условий оплат, а следовательно, и поддержка торговли, снижение временных издержек и издержек выпуска денежных средств, а также страхование от частных аналогов, что уже может упираться в вопрос экономической безопасности страны.

Ранее эксперты прокомментировали, как может цифровой тенге использоваться в трансграничных переводах.