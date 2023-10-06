Глава Нацбанка: Предельные ставки по потребкредитам должны снижаться

Ставки по потребительским кредитам должны постепенно снижаться, считает новый глава Нацбанка Тимур Сулейменов, однако они должны стать менее выгодными, чем кредиты экономике, передает Zakon.kz

Об этом председатель Тимур Сулейменов заявил на пресс-брифинге в пятницу, 6 октября.

"Работать в части снижения предельной ставки нужно, потому что 56% – это достаточно высокая ставка. Сейчас у нас конкуренция на рынке потребкредитования высокая, банки друг с другом достаточно хорошо конкурируют. Помимо этого, есть микрофинансовые организации. В рамках этой конкуренции ставки должны снижаться. Но какой конкретно уровень должен быть, следует посчитать, посмотреть. Но в целом, тренд на снижение ставки по потребкредитам, я считаю, мы должны поддерживать". Тимур Сулейменов

Спикер пояснил, что напрямую ответить на вопрос, какой должна быть ставка, сложно. Так как разные кредиты имеют разный уровень риска.

"Кому-то можно дать кредит под 12%, и он точно вернет, другой категории заемщиков с плохой кредитной историей сложно выдать займ под 12 или 20%. Чем больше риск, тем выше ставка. Эта работа не простая, но нужно учитывать все интересы, чтобы не произошло чрезмерного регулирования". Тимур Сулейменов

Спикер подчеркнул, что потребительские займы сами по себе не являются злом. Если они привлекаются с умом, это дает возможности улучшить свое жизненное состояние, при условии, что заемщик может оплатить кредит.

Добавим, что на сегодняшний день 1,5 млн казахстанцев имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней. Об этом заявил депутат Олжас Куспеков.

"Потребительские займы лучше привлекать не только на какие-то вещи, которые сейчас есть, а завтра нет. Лучше их брать на образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий, нежели на простое потребление. Кредиты однозначно часть нашей жизни, и мы никуда от этого не денемся". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка также подчеркнул, что большой проблемы в том, что большинство взрослого населения страны имеют займы, нет.

"Все мы ходим в магазин, берем рассрочку и потребительские кредиты. Здесь нужно смотреть чуть дальше и глубже, главное, чтобы те слои населения, у которых нет стабильных доходов, у которых нет возможности вернуть эти займы, они не брали на себя непосильное бремя. Чтобы они, не имея достаточной финансовой грамотности, не брали на себя долги, которые не смогут вернуть". Тимур Сулейменов

В этом отношении важно, чтобы АРРФР и Нацбанк проводили активную работу по финансовой грамотности. Он добавил также, что не должно быть безудержного навязывания потребкредитов в ущерб кредитам для малого бизнеса.

Сулейменов считает, что потребительские займы нужно сделать менее выгодными, а займы экономике, то есть бизнесу, более выгодными.

На данный момент АРРФР и Национальный банк работают над тем, чтобы снизить слишком активное потребительское кредитование и стимулировать банки уходить от потребительских займов в кредитование экономики, резюмировал председатель НБ РК.