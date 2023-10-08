Цены на популярные криптовалюты на 8 октября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 859,4 $; изменения за 24 часа: -0,35%.

Ethereum (ETH): 1 622,98 $; изменения за 24 часа: -1,04%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 211,00 $; изменения за 24 часа: -0,89%.

USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,061054 $; изменения за 24 часа: -0,51%.

Cardano (ADA): 0,2561 $; изменения за 24 часа: -1,96%.

По состоянию на 8 октября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 478.43 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.