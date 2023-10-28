Цены на популярные криптовалюты на 28 октября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 34 379,4 $; изменения за 24 часа: +1,00%.

Ethereum (ETH): 1 799,56 $; изменения за 24 часа: +0,85%.

Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 227,80 $; изменения за 24 часа: +0,76%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -+0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,069691 $; изменения за 24 часа: -2,13%.

Cardano (ADA): 0,2948 $; изменения за 24 часа: +3,27%.

По состоянию на 28 октября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 470.3 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.