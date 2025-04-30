Банки обяжут рассчитывать долговую нагрузку заемщиков до выдачи кредита: новые поправки

Агентство по реегулированию и развитию финансового рынка подготовило новые поправки в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о (об):

выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках открытой кредитной линии;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Указанные требования распространяются на займы, предоставленные физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, на предпринимательские цели.

При этом требования по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяются на договоры банковского займа, заключаемые в целях реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов).

Также говорится, что требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории РК и являющегося залоговым обеспечением по займу;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50 (пятидесяти) процентов от стоимости данного автотранспортного средства;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 (трех) лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30 (тридцати) процентов от стоимости данного автотранспортного средства;

в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика по займам в целях мониторинга кредитных рисков.

Доход заемщика определяется на основании одного или нескольких из следующих критериев:

1. Официального дохода за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика. Под официальным доходом понимается среднемесячный доход, рассчитанный на основании одного и (или) нескольких из следующих документов:

информация из базы данных единого накопительного пенсионного фонда или государственной корпорации "Правительство для граждан" по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам вкладчика (получателя) или информация из баз данных центральных исполнительных органов и принадлежащих либо подведомственных им юридическим лицам в части информации о доходах физических лиц за вычетом уплаченных сумм обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога;

выписки с банковского счета, на который поступают пенсионные выплаты;

выписки с банковского счета, на который поступает заработная плата и иные доходы от работодателя;

выписки с банковского счета, на который поступают страховые выплаты по договору пенсионного аннуитета, по договору аннуитетного страхования;

2. Информации о доходах физического лица – индивидуального предпринимателя, рассчитанных на основе следующих налоговых отчислений:

5% от налогооблагаемого дохода при применении специального налогового режима на основе патента;

15% от налогооблагаемого дохода при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации;

20% от налогооблагаемого дохода специального налогового режима с использованием фиксированного вычета;

3. Среднемесячной суммы расходов по дебетовой карте за период за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

4. Среднемесячной суммы пополнения дебетовой карты за период за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

5. Отношения среднемесячной суммы остатков на депозите или текущем счете за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, на срок выдаваемого кредита, выраженный в месяцах;

6. Среднемесячной суммы пополнений депозитов или текущих счетов за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

7. Среднемесячной суммы снятий с депозитов или текущих счетов за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

8. Среднемесячного дохода от перевозок пассажиров и багажа такси за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате обращения заемщика (при подтверждении таких доходов через компанию посредника);

9. Среднемесячного дохода за шесть месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, рассчитанного на основании справки о доходах с места работы и (или) справки с учебного заведения о размере получаемой стипендии.

Также будет проверяться информация о датах и суммах платежей, проведенных заемщиком в пользу организаторов игорного бизнеса на основании кредитного отчета заемщика, полученного в кредитном бюро.

В выдаче кредита откажут заемщикм, имеющим доход меньше величины прожиточного минимума, а также имеющим просрочки по банковским и микрофинансовым займам.

Ранен мы рассказали, что казахстанцам ужесточат выдачу кредитов с 2026 года. АРРФР подготовлены соответствующие поправки.