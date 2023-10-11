Доллар немного подешевел на торгах 11 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,78 тенге, снизившись на 0,47 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,44 тенге (-0,0079).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,89 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,5-479,5 тенге, евро – по 505,5-508,5 тенге, российские рубли – по 4,73-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,05% и составила 87,61 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,15%, до 85,84 доллара за баррель.



