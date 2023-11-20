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Доллар немного подешевел на торгах 20 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,56 тенге, снизившись на 0,27 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 64,39 тенге (+0,67).

Курс евро установлен Нацбанком – в 502,17 тенге, рубля – 5,2 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,3-465,5 тенге, евро – по 502,5-507 тенге, российские рубли – по 5,11-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,73%, до 81,20 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,78%, до 76,63 долларов за  баррель.

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