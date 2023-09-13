Курс доллара после снижения еще больше вырос на торгах 13 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,93 тенге, поднявшись на 2,84 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 63,69 тенге (+0,75).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 493,7 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-467 тенге, евро – по 498,5-503 тенге, российские рубли – по 4,79-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 13 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,68% и составила 92,69 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,74%, до 89,50 доллара за баррель.