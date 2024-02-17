Прогноз: что будет с курсом тенге на следующей неделе

Она также напомнила, что Нацбанк РК продолжает проведение бюджетных трансфертов из Нацфонда с тем, чтобы вовремя пополнять казну. По мнению аналитика, достаточность валютного предложения на внутреннем рынке создает для тенге отличную поддержку.







С коллегами соглашается и ведущий аналитик аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов. Он тоже уверен, что конвертация валютной выручки для выплат налогов за 2023 год положительно отразится на тенге в последующие семь дней:





"Нацвалюта имеет более высокие шансы на укрепление, нежели на ослабление. Срок уплаты 13 видов налоговых платежей, включая НДПИ, КПН, НДС и рентного налога на экспортируемую нефть приходится на понедельник, 26 февраля. Соответственно, необходимые конвертации будут сделаны до конца следующей недели".





Аналитик АФК также обратил внимание на то, что вложения нерезидентов в ноты Нацбанка РК возобновили рост. С начала февраля они выросли с 50 млрд тенге до 67 млрд тенге.





"Помимо растущего интереса нерезидентов, поддержку нацвалюте будут также оказывать высокие цены на нефть, продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, а также растущее изъятие тенговой ликвидности из рынка, что сдерживает переток этой ликвидности на валютный рынок. Так, открытая позиция по операциям Нацбанка РК достигла исторического рекорда в 6,1 трлн тенге задолженности перед рынком", – говорит Рамазан Досов





Эксперт Jusan Analytics Томирис Кайкенова ожидала ослабление тенге до 460 тенге за доллар к концу февраля. Однако аналитик признает, что воздействие налоговой недели на нерыночное укрепление тенге по итогам января, способствует сохранению позиций тенге к доллару в диапазоне 445-450 тенге за банкноту.





"По итогам текущей недели курс тенге ослаб на 0,4% и составил 448,9 тенге за доллар, хотя с начала февраля укрепился на 0,3%. Объявленное месяцем ранее Нацбанком РК намерение увеличить объемы покупки валюты для ЕНПФ с 200 млн до 400-500 млн долларов США и приближающаяся налоговая неделя экспортеров пока слабо сказывается на курсе тенге. Влияние динамики курсообразующих внешних факторов на тенге было разнонаправленным", – объясняет Томирис Кайкенова.





Также аналитик отметила, что индекс доллара за неделю вырос до 104,3 пунктов (+0.3 пунктов). Вышедшие в первой половине недели данные по инфляции, которая сложилась на уровне сверх ожиданий (0,3% месяц к месяцу против 0,2% и 3,1% год к году против 2,9%, соответственно), и по устойчивому росту ее базовой составляющей (3,9% против ожиданий рынка на уровне 3,7%) способствуют нескорому завершению антиинфляционных действий ФРС.