Прогноз: что будет с курсом тенге на следующей неделе
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По итогам пятничных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс американской валюты составил 448,88 тенге/доллар, что на 1,8 тенге выше закрытия предыдущей недели. Какие факторы влияют на курс тенге – в материале Zakon.kz.
По мнению аналитиков финансового рынка, в пользу тенге в предстоящие семь дней могут сыграть высокий прайс на нефть, дедлайн оплаты налогов у экспортеров и продажа валюты в рамках бюджетных пополнений. В целом, аналитики не наблюдают предпосылок, которые могли бы привести к резкой смене цифр на табло обменных пунктов. Эксперты полагают, что спрос на валюту останется сезонно умеренным, хотя в отдаленной перспективе курс доллара может вновь потяжелеть до 460 тенге.
Курс тенге к доллару может краткосрочно задержаться в рамках 440-450, считает заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов при филиале первого Аналитического кредитного рейтингового агентства в МФЦА Жаннур Ашигали.
"Однако по мере поступления новых рыночных сигналов, курс с высокой вероятностью отыграется на более высокие уровни. Текущий уровень курса тенге по отношению к доллару – результат краткосрочного сдвига на основе факторов более краткосрочного характера, преимущественно, под воздействием расчетов по трансфертам из НацФонда", – отметил Жаннур Ашигали.
Аналитик добавил, что в ближайшие месяцы ожидает возврата на уровни около 460 за доллар. Эксперт обуславливает это оценками фундаментальных факторов – внешнеторгового фона, трансляцией инфляционных тенденций в валютный курс, восстановлением спроса на инвалюту весной-летом.
В свою очередь старший аналитик информационно-аналитического центра Alpari Анна Бодрова ожидает, что на следующей неделе доллар США будет "топтаться" между 447 и 450 тенге, тогда как у евро диапазон движений будет шире – 480-490 тенге. Движение стоимости рубля Анна Бодрова оценивает в коридоре 4,86 –5,00 тенге, а юань заморожен на фоне закрытого на новогодние каникулы Китая.
"На новой неделе у тенге будет минимум два ориентира для создания поддержки: сырьевая конъюнктура и действия Нацбанка. В первом случае все прекрасно. Баррель нефти сорта Brent остается дорогим, он балансирует около 82,70 долларов. Чем дороже нефть, тем лучше тенге", – говорит Анна Бодрова.
Она также напомнила, что Нацбанк РК продолжает проведение бюджетных трансфертов из Нацфонда с тем, чтобы вовремя пополнять казну. По мнению аналитика, достаточность валютного предложения на внутреннем рынке создает для тенге отличную поддержку.
С коллегами соглашается и ведущий аналитик аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов. Он тоже уверен, что конвертация валютной выручки для выплат налогов за 2023 год положительно отразится на тенге в последующие семь дней:
"Нацвалюта имеет более высокие шансы на укрепление, нежели на ослабление. Срок уплаты 13 видов налоговых платежей, включая НДПИ, КПН, НДС и рентного налога на экспортируемую нефть приходится на понедельник, 26 февраля. Соответственно, необходимые конвертации будут сделаны до конца следующей недели".
Аналитик АФК также обратил внимание на то, что вложения нерезидентов в ноты Нацбанка РК возобновили рост. С начала февраля они выросли с 50 млрд тенге до 67 млрд тенге.
"Помимо растущего интереса нерезидентов, поддержку нацвалюте будут также оказывать высокие цены на нефть, продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, а также растущее изъятие тенговой ликвидности из рынка, что сдерживает переток этой ликвидности на валютный рынок. Так, открытая позиция по операциям Нацбанка РК достигла исторического рекорда в 6,1 трлн тенге задолженности перед рынком", – говорит Рамазан Досов
Эксперт Jusan Analytics Томирис Кайкенова ожидала ослабление тенге до 460 тенге за доллар к концу февраля. Однако аналитик признает, что воздействие налоговой недели на нерыночное укрепление тенге по итогам января, способствует сохранению позиций тенге к доллару в диапазоне 445-450 тенге за банкноту.
"По итогам текущей недели курс тенге ослаб на 0,4% и составил 448,9 тенге за доллар, хотя с начала февраля укрепился на 0,3%. Объявленное месяцем ранее Нацбанком РК намерение увеличить объемы покупки валюты для ЕНПФ с 200 млн до 400-500 млн долларов США и приближающаяся налоговая неделя экспортеров пока слабо сказывается на курсе тенге. Влияние динамики курсообразующих внешних факторов на тенге было разнонаправленным", – объясняет Томирис Кайкенова.
Также аналитик отметила, что индекс доллара за неделю вырос до 104,3 пунктов (+0.3 пунктов). Вышедшие в первой половине недели данные по инфляции, которая сложилась на уровне сверх ожиданий (0,3% месяц к месяцу против 0,2% и 3,1% год к году против 2,9%, соответственно), и по устойчивому росту ее базовой составляющей (3,9% против ожиданий рынка на уровне 3,7%) способствуют нескорому завершению антиинфляционных действий ФРС.
"Это при более благоприятной деловой активности выступает фактором поддержки силе глобального доллара. При этом происходящее укрепление доллара и новости о накоплении запасов ограничивали бычий потенциал нефтяных котировок. На этой неделе цена на нефть сохранила свою позицию на уровне 82 долларов за баррель нефти марки Brent", – отметила Томирис Кайкенова.
В заключение отметим, что по мнению финаналитиков не менее важным фактором, который может оказать влияние на курс нацвалюты, является очередное заседание Нацбанка РК по базовой ставке, ожидающееся в пятницу 23 февраля. Напомним, по результатам февральского опроса АФК, эксперты финрынка практически единогласно (81%) ожидают снижения базовой ставки: большинство из них (67%) ожидает понижения на 25 базовых пункта (б.п.) – до 15%, тогда как остальные предполагают более широкий шаг – на 50 б.п. (до 14,75%). Таким образом можно заметить, что эксперты ожидают сохранения осторожного подхода к процессу нормализации денежно-кредитных условий в стране, что будет поддерживать привлекательность тенговых активов.
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