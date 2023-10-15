Цены на популярные криптовалюты на 15 октября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 864,4 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Ethereum (ETH): 1 555,59 $; изменения за 24 часа: +0,45%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 207,10 $; изменения за 24 часа: +0,58%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,059209 $; изменения за 24 часа: +0,67%.

Cardano (ADA): 0,2468 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

По состоянию на 15 октября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 476.98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.