Курс доллара вырос на торгах 30 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,87 тенге, поднявшись на 1,65 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,42 тенге (-0,0091).

Курс евро установлен Нацбанком в 496,78 тенге, рубля – 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,9-475,7 тенге, евро – по 498,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,89-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,24%, до 88,09 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,34%, до 84,39 долларов за баррель.