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Доллар подорожал на торгах 19 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,40 тенге, поднявшись еще на 1,37 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,37 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,14 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1-480,1 тенге, евро – по 505-508 тенге, российские рубли – по 4,79-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,19% и составила 90,41 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,03%, до 86,37 долларов за баррель.

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