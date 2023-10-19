Доллар подорожал на торгах 19 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,40 тенге, поднявшись еще на 1,37 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,37 тенге (-0,08).



Курс евро установлен Нацбанком в 505,14 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1-480,1 тенге, евро – по 505-508 тенге, российские рубли – по 4,79-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,19% и составила 90,41 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,03%, до 86,37 долларов за баррель.