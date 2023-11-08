Доллар еще подорожал на торгах 8 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,79, поднявшись на 2,07 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 64,15 тенге (+0,49).

Курс евро установлен Нацбанком – 496,17 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467,7-469,9 тенге, евро – по 498,5-502 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 8 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15%, до 81,73 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,01%, до 77,38 долларов за баррель.