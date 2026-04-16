В Казахстане раскрыты схемы ухода от НДС в деятельности МФО

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана подвели итоги проверочных мероприятий в отношении микрофинансовых организаций (МФО), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, распространенном 16 апреля 2026 года:

"По результатам установлено, что по 4 МФО общий оборот по договорам так называемых "гарантий" составил 55,9 млрд тенге, сумма неуплаченного НДС в размере 6,1 млрд тенге. Выводы проверок подтверждены в апелляционном порядке и судебными органами. Дополнительно выявлены операции на сумму около 26 млрд тенге (в рамках страховой агентской деятельности), отраженные как освобожденные от НДС и находящиеся в проверке".

В КГД напомнили, что микрофинансовые организации освобождены от НДС только по самим займам, то есть за выдачу денег, а все дополнительные платные услуги подлежат налогообложению.

"Проверки показали, что в ряде случаев применялась схема, при которой часть доходов формально выводилась из-под налогообложения. Механизм выглядел следующим образом. При оформлении микрозайма заемщику дополнительно предлагалось заключить отдельный договор "гарантию". Формально такая услуга позиционировалась как финансовая операция по обеспечению обязательств. Однако анализ показал, что ответственность по таким договорам наступала лишь при ограниченных условиях и срок их действия совпадал с периодом отсрочки по займу", – следует из релиза.

Фактически, как объяснили в КГД, речь шла не о гарантии, а об услуге по продлению срока исполнения обязательств (отсрочке платежа). При этом заемщик оплачивал такую "гарантию", а полученные суммы отражались как операции, освобожденные от НДС.

"Проведенные мероприятия показали, что формально использовались отдельные договоры, но по своей экономической сути оказывалась единая платная услуга, связанная с обслуживанием займа. Именно такие схемы позволяли формировать значительный оборот, который ошибочно позиционировался как освобожденный от налогообложения", – подчеркнули в Комитете госдоходов МФ РК.

Проверки, как заверили в КГД, направлены на то, чтобы обеспечить корректное налогообложение, исходя из реальной экономической сути операций, в том числе исключить использование формальных схем для ухода от налогов.

"Установлено, что подобные подходы не являются единичными. Сопоставимые механизмы применяются и в других сегментах деятельности МФО. В частности, аналогичная модель выявлена в агентской деятельности по страхованию, где при иной юридической форме сохраняется та же экономическая сущность", – сообщили в комитете.

Отмечается, что в настоящее время проверки в данном направлении продолжаются. По их итогам будут приняты меры налогового реагирования.

