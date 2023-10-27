Скольких казахстанцев затронет новый "антинародный" Налоговый кодекс

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената 27 октября заявил, что не считает проект нового Налогового кодекса антинародным, хотя в нем и предусмотрено повышение ряда налогов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что некоторые казахстанцы называют проект нового Налогового кодекса антинародным, так как в документе предусмотрено повышение нескольких налогов. Представители СМИ поинтересовались мнением Алибека Куантырова на этот счет.

"Повышения цен у нас не будет. Определенное давление мы ожидаем, причем оно будет разовое, начиная с 2025 года. НДС у нас налог системообразующий, который должен принести доход в бюджет годовой до 2,5 трлн тенге – это равнозначно, и даже выше трансфертов из Нацфонда. Эти деньги направят на социальные нужны", – заявил глава МНЭ.

По его словам, НДС (налог на добавленную стоимость) платят далеко не все – меньше 6%. Согласно действующему законодательству, этот налог обязаны платить лица, которые добровольно или в обязательном порядке встали на регистрационный учет по НДС в органах государственных доходов, а также импортеры товаров на территорию Казахстана.

"Повышение налогов – дифференцированное, по другим направлениям. Дифференцированный КПН (корпоративный подоходный налог. – Прим. ред.), например, это уже другая тема. Там высокодоходные отрасли – думаю, это как раз будет плюсом и экономике, и простое население это не заденет, только определенный бизнес. Например, финансовый сектор, недропользователей и игорный бизнес, который имеет сверхприбыли. Поэтому я бы так вопрос не ставил. Многих это не коснется, и даже те, кто платит НДС, получают многие вычеты или вообще платят нулевой НДС, если поставляют продукцию для участников СЭЗ (специальных экономических зон. – Прим. ред.). Эффект от повышения НДС будет весьма ограниченным и коснется не всех налогоплательщиков. Тема НДС и повышения налогов всегда была непопулярной. Никто не любит платить дополнительные налоги", – сказал министр.

Глава МНЭ призвал воспринимать проект Налогового кодекса более обобщенно, макроэкономически, так как нужно повышать конкурентоспособность казахстанских товаров.

Ранее Алибек Куантыров призвал покупать казахстанскую продукцию и назвал стоимость своего костюма.