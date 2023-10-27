"Антинародный" налоговый кодекс, охота на сайгаков и скандал с Али Окаповым: главное за день 27 октября

Министр национальной экономики Алибек Куантыров пообещал, что новый Налоговый кодекс не будет "антинародным". Минэкологии определило сроки охоты на сайгаков. Певец Али Окапов решил отказаться от всех наград. Главные события 27 октября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей города Уштобе, который ввели в эксплуатацию в этом году. Он осмотрел археологические и этнографические экспонаты, а также провел встречу с представителями местной интеллигенции. Сотрудники музея представили президенту малоизвестные сведения об истории Каратальского района.

Глава государства в рамках визита в Уштобе также осмотрел социальные объекты города, в том числе школу, названную именем его отца – писателя Кемеля Токаева.

Министр экономики – о налогах

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в Сенате подробно рассказал о проекте нового Налогового кодекса. В частности, он разъяснил некоторые нормы, которые будут касаться налога на роскошь. Он сообщил, что облагать налогом планируют дорогостоящие транспортные средства (например, яхты), частные самолеты и дорогие объекты недвижимости. Повышенное налогообложение будут применять при их регистрации или ввозе на территорию Казахстана. Налог на роскошь коснется даже предметов, купленных в кредит.

Алибек Куантыров также рассказал о планах по изменению ставок других налогов. НДС в Казахстане планируют повысить до 16%, сохранив льготы для производителей отечественных продовольственных товаров. Ставку КПН (корпоративного подоходного налога) хотят дифференцировать, увеличив ее для сырьевого и финансового секторов, а также сферы игорного бизнеса до 25-30%. Ставку ИПН (индивидуального подоходного налога) собираются увеличить для доходов по зарплате в размере более 480 МЗП в год (МЗП в 2023 году – 70 тыс. тенге).

А вот облагать ИПН депозиты казахстанцев все-таки не станут: от этой идеи в МНЭ отказались. И в целом, по словам Алибека Куантырова, новый Налоговый кодекс не будет "антинародным".

Дефицит авиатоплива

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге ответил на вопрос, хватает ли в Казахстане авиационного топлива. Он признал, что на внутреннем рынке есть дефицит авиакеросина – порядка 300 тысяч тонн. Но это, по словам министра, сезонное явление, и рисков по обеспечению авиатопливом у внутренних авиаперевозчиков нет.



Охота на сайгаков



Министерство экологии и природных ресурсов РК подготовило изменения в Правила охоты. В частности, ведомство предложило установить сроки охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания. В министерстве подчеркнули, что численность сайгаков много лет никак не регулировали. Сейчас их популяция достигла примерно 1,9 млн особей, и многочисленные стада периодически угрожают посевам.

Али Окапов отказался от наград

Певец Али Окапов отреагировал на возмущение общественности из-за того, что его наградили орденом "Курмет". После волны негодования из-за вручения ему награды исполнитель заявил, что "принял решение отказаться от всех музыкальных наград от телеканалов радиостанций, организаций, частных проектов". По поводу государственной награды Окапов заявил, что выясняет, может ли вернуть орден в соответствии с законодательством.

Экс-депутата наказали за пьяную езду

Экс-депутата маслихата Актобе Санию Муратову, которую ранее лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде, отправили в спецприемник на 15 суток. Ранее она отказалась от мандата. Муратову арестовали, поскольку она не явилась в суд по своему делу.

Отравление детей в Актау

Еще один несчастный случай с отравлением детей после травли клопов произошел в Актау. Из-за того, что соседи использовали для борьбы с насекомыми серные шашки, выделяющие аммиак, в больницу попали трое детей. Двоих после осмотра отпустили домой. Одного ребенка госпитализировали в отделение педиатрии, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Это уже второй за последнюю неделю случай отравления детей средствами против клопов в Актау.

Скандал с изнасилованием школьника

Мать школьника, которого предположительно изнасиловали в частной школе Алматы, обратилась к общественности с заявлением. По ее словам, спустя месяц после инцидента преступника так и не нашли. Женщина возмущена тем, что директора частной школы не отстранили от должности. Она также выразила недовольство работой органов следствия и уполномоченного по правам ребенка.

Лишние налоги

2,4 млрд тенге излишне уплаченных налогов вернут казахстанским предпринимателям. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре. Дело в том, что с 2022 года изменились условия выплат за негативное воздействие на окружающую среду. Отдельных предпринимателей освободили от экологического сбора. Но поскольку бизнесменов об этом никто не предупредил, они продолжали платить сбор. Теперь "лишние" налоги им вернут в полном объеме.

Растрата бюджетных денег в Шымкенте

Прокуратура в Шымкенте выявила растрату бюджетных денег. Более 36 млн тенге заплатил один из районных акиматов подрядчику, который не выполнял условия контрактов по содержанию кладбищ. При этом оплата по договорам поступала в полном объеме. Возбуждено уголовное дело о растрате, материалы передали в Антикор.

Сибирская язва

Один из жителей поселка Топар в Карагандинской области, у которого выявили сибирскую язву, скончался в инфекционном центре. Врачи отчаянно боролись за жизнь мужчины 1948 года рождения, но из-за позднего обращения к медикам, тяжелой стадии заболевания и наличия серьезных сопутствующих заболеваний спасти его не удалось. Состояние остальных зараженных пациентов – стабильное. Село закрыто на карантин.

Вечером стало известно, что второго зараженного сибирской язвой пациента перевели в реанимацию.

В мире

Американские военные нанесли авиаудары по двум базам боевиков на востоке Сирии. По утверждению Пентагона, базы были связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции. До этого боевики 12 раз атаковали американские военные объекты в Ираке и Сирии с использованием дронов и ракет, поэтому американский президент Джо Байден одобрил ответные точечные удары.

Генпрокуроры 33 штатов США подали судебный иск против компании Meta. Они утверждают, что компания намеренно "заманивает" подростков в соцсети, вынуждая их проводить там все больше времени. Такие же иски в скором времени собираются подать еще девять штатов.

Бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, который когда-то был конкурентом Си Цзиньпина за должность председателя КНР и вторым по влиятельности человеком в стране, внезапно умер в Шанхае от сердечного приступа. Ли Кэцян был премьером десять лет. Его взгляды на экономическую политику и международные отношения часто отличались от тех, которые разделяет Си Цзиньпин.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что поддерживает идею с изменением государственного флага. По его мнению, лучи солнца на флаге Кыргызстана нужно изменить с волнистых на прямые, "чтобы не было сравнения с подсолнухом" и "не напоминали колючки".

Спорт

Норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение во втором круге турнира серии ATP-500 от 96-й ракетки мира Доминика Штефана Штрикера. Швейцарский теннисист, выступающий на домашних соревнованиях по уайлд-кард (WC), одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1).

Пловец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских пара игр. Он дважды за неделю завоевал "золото": сначала на дистанции 100 метров брассом, затем на дистанции 200 метров. При этом спортсмен обновил рекорд Азиатских пара игр, продемонстрировав результат в 2:16.74.



В аэропорту Астаны торжественно встретили сборную Казахстана по пара дзюдо, которая завоевала 14 наград на Азиатских пара играх в китайском Ханчжоу. Спортсмены привезли домой три "золота", четыре "серебра" и семь "бронз".

10-летний казахстанец Данис Куандыкулы стал чемпионом мира по шахматам среди кадетов. Он взял "золото" на турнире в египетском Шарм-Эль-Шейхе в возрастной категории до 10 лет.