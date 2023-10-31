Институт банкротства физлиц хотят усовершенствовать в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства РК 31 октября рассказал, каким образом в стране решают проблему закредитованности населения. Он указал, что необходимо совершенствовать институт банкротства физлиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что снижение закредитованности населения – комплексная задача, которая в том числе требует пересмотра пруденциального регулирования банков и МФО. Он отметил, что сейчас в Казахстане прорабатывают законодательные поправки по усилению защиты прав заемщиков.

"В частности, блок поправок направлен на снижение закредитованности населения и ограничение роста долговой нагрузки, противодействие мошенничеству и защиту прав потребителей финансовых услуг, усиление деятельности банковского омбудсмена. Также прорабатываются вопросы снижения рисков закредитованности в сегменте беззалогового онлайн-кредитования. Правительство поддерживает все предложения Агентства (Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. – Прим. ред.), направленные на снижение закредитованности населения", – сообщил Ерулан Жамаубаев.

Чтобы более эффективного применять институт банкротства физлиц, глава Минфина предложил ввести следующие нормы:

расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство (включить также обязательства финансовых организаций, лишенных лицензий уполномоченного органа, в том числе ликвидированных);

освободить граждан от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства (необходимые сведения планируют получать из базы данных соответствующих организаций);

снять запрет на выезд должников за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности (согласно действующим нормам, запрет действует на весь период исполнения плана, то есть пять лет).

Ранее стало известно, что заявления на внесудебное банкротство подали около 6 тыс. человек. Из них только 550 казахстанцев признали банкротами, более 4500 граждан получили отказы.