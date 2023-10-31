Казахстанцы с 9 млрд долга признаны банкротами

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 31 октября 2023 года рассказал о результатах реализации процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина рассказал, что наиболее востребованной является процедура внесудебного банкротства.

"Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. С 3 марта 2023 года поступило более 70 тысяч заявлений. В результате, на сегодняшний день, признаны банкротом более 6 тысяч граждан на сумму долга более 9 млрд тенге". Ерулан Жамаубаев

Между тем, по его словам, более 80% заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины – наличие личного имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором.

В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились более 1200 граждан.

Глава Минфина также сообщил, что граждане имеют возможность подать заявления на применение процедуры банкротства в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile.

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Также Ерулан Жамаубаев рассказал, что запущена новая информационная система по банкротству физлиц под названием Qoldau.

Эта информационная система проводит автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организаций.

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2 октября 2023 года в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК заявили, что мошенники предлагают посреднические услуги по банкротству. Подробности по ссылке выше.