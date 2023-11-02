Как увеличение ставки НДС до 16% может повлиять на граждан и предпринимателей

Базовую ставку НДС в Казахстане могут увеличить с 12% до 16%. Как это может повлиять на граждан и предпринимателей - в материале Zakon.kz.

В министерстве национальной экономики (МНЭ) планируют повысить ставки НДС (налог на добавленную стоимость) и ИПН (индивидуальный подоходный налог). Об этом заявлял глава ведомства Алибек Куантыров.

"Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки – это дополнительные поступления в бюджет в размере 2–2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Национального фонда", – отмечал министр.

Эксперты полагают, что все возможные издержки, связанные с повышением ставки, в результате могут лечь на плечи обычных граждан.

Рост цен и уход в тень

Экономист Марат Абдурахманов полагает, что на казахстанцах меры по увеличению налогового бремени скажутся негативно, а предприниматели будут вынуждены уходить в тень и поднимать цены.

"Озвученная мера, по задумкам авторов должна решить текущие проблемы. Но у МНЭ и Минфина нет расчета фискального распределения, то есть сколько и с кого можно собирать налогов, какие пределы существуют и каковы должны быть госрасходы. По этой причине предлагается не налоговая реформа, а повышение налогов". Марат Абдурахманов

По мнению эксперта, на деятельность предпринимателей могут повлиять сразу несколько причин, связанных друг с другом: контроль онлайн платежей, всеобщее декларирование и повышение налогов.

"Большинство субъектов микробизнеса бизнеса будет вынуждено уйти из серой зоны в черную. Их намеренно выталкивают в тень", – считает Марат Абдурахманов.

Для обычных граждан повышение ставок обязательно приведет к росту цен, уверен экономист. С учетом данных по товарообороту и коэффициенту чувствительности розничных цен к повышению налогов в размере около 3%, повышение ставки НДС на 4% может привести к росту цен на 12%.

О вероятном росте цен говорит и финансовый аналитик Арман Бейсембаев. По его мнению, дополнительные расходы и издержки, которые могут возникнуть у предпринимателей ввиду увеличения НДС на 4% будут возмещаться за счет потребителей.

"Издержки никуда не исчезнут. Предприниматель со своего кармана их платить не станет. Он их будет перекладывать на конечного потребителя, то есть на обычных казахстанцев. НДС заложен во всех товарах и услугах. Соответственно мы будем ждать рост цен на них", – пояснил Арман Бейсембаев.

Таким образом, данная мера не позволит достаточно быстро и сильно снизить инфляцию, а скорее станет проинфляционным фактором, полагает эксперт. При этом существенного роста цен финансист не прогнозирует.

Безвыходное положение

Эксперт говорит, что о своевременности такого решения говорить не приходится, так как "государство находится практически в безвыходном положении". С одной стороны нужно перестать тратить Нацфонд, с другой закрыть бюджетный дефицит.

"Если мы перестаем вытаскивать деньги из Нацфонда, то нужно чем–то закрывать "дыру" в бюджете. И, как раз, за счет роста ставки НДС это и планируется сделать". Арман Бейсембаев

Аналитик подчеркнул, что любые реформы всегда требуют очень много денег, и часто становятся весьма дорогостоящим решением именно для общества. Он добавил, что нельзя исключать дальнейшего повышения ставок и по другим категориям налогов.

"Если понадобится еще больше денег, то ставки НДС с 16% поднимут до 20%, а там и до 25% рукой подать. Плательщики НДС это в основном предприниматели, но эти расходы, как я уже сказал, перекладываются на общество в целом". Арман Бейсембаев

Кого затронет повышение ИПН

Еще одно нововведение, о котором говорили в Миннацэкономики, может коснуться ИПН. В частности предлагается повышение ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год, а это более 33 млн тенге (примерно 2,8 млн тенге в месяц). Марат Абдурахманов поясняет, что повышение ставки простых граждан никак не коснется.

"Это касается руководителей крупных компаний, которым станет выгоднее получать эти деньги через дивиденды", – прокомментировал экономист.

К слову, по данным Первого кредитного бюро (ПКБ), граждан, которые имеют указанные доходы, можно пересчитать буквально по пальцам.

"Самую высокую среднюю зарплату в Казахстане имеют председатели правления – 3,9 млн тенге. Правда, таковых официальная статистика насчитала немного – всего 81 человек. Далее с большим отрывом идут инженеры по организации перевозок – 2,7 млн тенге. Это 79 человек". ПКБ

Отмечается, что более 2,5 млн тенге зарабатывают представители еще четырех профессий. Но это тоже малочисленные группы:

специалист по международным отношениям – 2,6 млн тенге (30 человек)

архитектор IT–инфраструктуры – 2,6 млн тенге (10 человек)

пилот коммерческой авиакомпании – 2,6 млн тенге (3 человека)

руководитель подразделения по защите информационных ресурсов – 2,6 млн тенге (31 человек).

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Арман Бейсембаев предполагает, что для того, чтобы не попасть под повышенную ставку, зарплаты таких сотрудников и руководителей могут быть снижены, а оставшаяся сумма будет компенсирована за счет бонусов, премий и т.д.

Эксперты заключили, что о каком–либо значительном улучшении в социальной сфере за счет роста налоговых ставок пока говорить не приходится. Так как по большому счету налоги повышаются только для увеличения доходов бюджета. Для того, чтобы общество увидело существенные изменения от роста налогов, необходимы более глубокие и фундаментальные реформы.