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Как самостоятельно проверить наличие активов для сдачи декларации

Как самостоятельно проверить наличие активов для сдачи декларации Фото: pexels
15 сентября 2023 года завершился II этап всеобщего декларирования, в рамках которого 98% казахстанцев представили декларации в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным Комитета государственных доходов, во втором этапе более 2-х миллионов работников бюджетных организаций и квазигосударственного сектора вместе с супругами впервые задекларировали свои активы как в республике, так и за рубежом.

"Вместе с тем, отдельным гражданам, не успевшим представить декларацию в срок, необходимо устранить данное нарушение. При этом на первый раз будет вынесено предупреждение", - сказали в КГД.

Следующий этап начнется с 1 января 2024 года. На этом этапе декларировать свои активы будут руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, в том числе даже те, кто временно приостановил деятельность.

Как отметили в комитете, необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем это будет учитываться при налогообложении доходов.

В связи с чем Комитет горсдоходов настоятельно рекомендует до заполнения декларации гражданам самостоятельно проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:

  • по ценным бумагам;
  • по договорам о долевом участии в жилищном строительстве, также можно посмотреть здесь;
  • по объектам интеллектуальной собственности, авторского права  - здесь;
  • по имуществу, переданному в доверительное управление - тут;

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.


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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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