Всеобщее декларирование: казахстанцам напомнили про сроки сдачи декларации об активах и обязательствах

О промежуточных итогах третьего этапа всеобщего декларирования 16 июля 2024 года рассказали в Министерстве финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 1 января все руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) (декларация) в рамках третьего этапа всеобщего декларирования.

"Напоминаем, что срок представления декларации для руководителей, учредителей (участников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их супругов истекает 15 сентября 2024 года. Во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства просим всех заранее представить декларацию". Пресс-служба Министерства финансов РК

Как отмечается, декларация представляется по месту жительства (прописки).

"Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в Республике Казахстан и за ее пределами по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации. При этом от представления декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры". Пресс-служба Министерства финансов РК

По данным ведомства, в 2024 году декларацию обязаны представить 2,4 млн физических лиц.

"С начала текущего года декларацию представили 1,1 млн человек, или 46% от общего количества декларантов. Из них 99,9% деклараций представлены в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (egov.kz) и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile. Пресс-служба Министерства финансов РК

Наилучшую активность по представлению деклараций проявили жители Улытауской и Туркестанской областей.

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19 июня 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о первых итогах всеобщего декларирования. По его данным, декларации сдали более 4 млн казахстанцев.