Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Всеобщее декларирование: казахстанцам напомнили про сроки сдачи декларации об активах и обязательствах

Всеобщее декларирование: казахстанцам напомнили про сроки сдачи декларации об активах и обязательствах, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:17 Фото: pexels
О промежуточных итогах третьего этапа всеобщего декларирования 16 июля 2024 года рассказали в Министерстве финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 1 января все руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) (декларация) в рамках третьего этапа всеобщего декларирования.

"Напоминаем, что срок представления декларации для руководителей, учредителей (участников) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их супругов истекает 15 сентября 2024 года. Во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства просим всех заранее представить декларацию".Пресс-служба Министерства финансов РК

Как отмечается, декларация представляется по месту жительства (прописки).

"Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в Республике Казахстан и за ее пределами по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации. При этом от представления декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры".Пресс-служба Министерства финансов РК

По данным ведомства, в 2024 году декларацию обязаны представить 2,4 млн физических лиц.

"С начала текущего года декларацию представили 1,1 млн человек, или 46% от общего количества декларантов. Из них 99,9% деклараций представлены в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства  (egov.kz) и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile.Пресс-служба Министерства финансов РК

Наилучшую активность по представлению деклараций проявили жители Улытауской и Туркестанской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:17
Как правильно задекларировать и оценить прочее имущество в форме 250.00
, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:17

19 июня 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о первых итогах всеобщего декларирования. По его данным, декларации сдали более 4 млн казахстанцев.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 июля
KASE, биржа
Лидеры индекса KASE: насколько выросли акции казахстанских компаний по итогам полугодия
тенге, доллар, курс
Будет ли доллар ниже 470 тенге: эксперты рассказали, благодаря чему может укрепиться курс нацвалюты
Динара Халдарова
МФ РК Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: