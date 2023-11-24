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Доллар еще вырос на торгах 24 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,09 тенге, поднявшись еще на 1,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,86 тенге (+0,43).

Курс евро установлен Нацбанком – 503,64 тенге, рубля – 5,23 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-463,7 тенге, евро – по 502,5-505,5 тенге, российские рубли – по 5,15-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,01%, до 81,41 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,82%, до 76,47 долларов за баррель.

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