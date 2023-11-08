Эксперты: Объективных причин для значительного повышения цен на муку и хлеб в Казахстане нет

В октябре стоимость муки из-за удорожания пшеницы поднялась в 13 регионах Казахстана, но в правительстве не ожидают многократного повышения цен. Мукомолы и зерновики также считают, что объективных причин для значительного повышения цен на муку и хлеб в стране нет, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что рост цен на муку зафиксирован в трех мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.

По оценкам специалистов, это стало следствием неблагоприятных погодных условий для сельскохозяйственной отрасли в этом году, когда засуха сменилась продолжительными проливными дождями. В целом, 2023 год для отечественных аграриев выдался очень непростым. В Министерстве сельского хозяйства РК урожай пшеницы этого года назвали худшим за три последних года, однако заверили, что без хлеба страна не останется.

"Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн (пшеницы – 11,3 млн тонн). С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3 млн тонн этого более чем достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами", – сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

В свою очередь заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, выступая на брифинге в СЦК 7 ноября, подчеркнул, что "многократного повышения цен ожидать не стоит".

Мукомолы объяснили, почему докупают сырье в России

Производители муки отмечают, что никто не мог ожидать, что около 40% всего собранного в этом году зерна будет признано проросшим, что отнесет его в разряд неклассной пшеницы, которая не всегда годится даже на комбикорм для животных и птицы.

По словам директора ТОО "Усть-Каменогорский мукомольный комбинат" Ерлана Нурбаева, возникшая ситуация сильно ударила по всему агропромышленному комплексу. Но, например, для Восточного Казахстана ситуация значительно не изменится, поскольку объем пашни в регионе не очень большой. В этой связи, чтобы обеспечить мукомольные предприятия сырьем, предприниматели пшеницу докупают в России.

"Это выходит значительно дешевле и выгоднее, чем везти сырье из СКО. Прошлый маркетинговый год, с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го, мы практически на 100% работали на российском зерне – качественном и более выгодном по цене. При сегодняшнем курсе рубля пшеница приходит к нам по 110-112 тыс. тенге за тонну вместе с НДС, отечественная обойдется по 120 тыс. тенге", – рассказал Ерлан Нурбаев.

В среднем только его предприятие в месяц завозит 4 тыс. тонн российского зерна, а в год выходит до 44-45 тыс. тонн, пшеницу везут, в основном, из Алтайского края РФ.

Впрочем, даже несмотря на возможное ослабление тенге к концу года, предприниматель не считает, что произойдет резкий рост цен на зерно и хлеб.

"Даже если традиционно к концу года рубль и доллар станут дороже, я не вижу причин для дальнейшего роста цен на зерновые, а, соответственно, и на хлеб. К тому же "Продкорпорация" начинает поставку удешевленного зерна в регионе, стабилизируя цены. Мы тоже участвуем в этой программе. Уже получили определенный объем пшеницы по фиксированной цене – 90 тенге за килограмм", – говорит Ерлан Нурбаев.

Всегда есть откуда "подкрепиться"

По словам руководителя Комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, спрогнозировать ситуацию на длительный период сложно, но на данный момент объективных предпосылок для значительного повышения цен на муку нет.

"Во-первых, этого не допустит правительство. Во-вторых, имеются ресурсы "Продкорпорации", которыми можно стабилизировать цену в случае негативных моментов. В-третьих, есть очень большой зерновой мешок на нашей границе, то есть всегда есть откуда "подкрепиться". От всего остального, например, повышения тарифов на электричество или перевозки по железной дороге, никто не застрахован". Евгений Карабанов

По его подсчетам, Казахстану на продовольственные нужды, исходя из рационального потребления, хватит 1,7 млн тонн зерна в год, а также необходимо примерно по 2 млн тонн на семена для урожая будущего года и корм для животных и птиц. Даже если учесть, что из собранных в этом году 11,3 млн тонн пшеницы половина будет непригодного качества, то остается все равно 6-6,5 млн тонн кондиционной муки и 3 млн тонн имеется запас с прошлого года.

Эксперт также считает, что ситуацию не изменит и экспорт казахстанской пшеницы. Всего за границу уходит до 6 млн тонн зерна. По мнению Карабаева, это тоже не критическая цифра, которая могла бы вывести ситуацию из-под контроля.

Что касается цены на хлеб, то, по мнению аналитика, даже если принять в расчет себестоимость полукилограммовой булки, куда требуется всего 155 грамм муки, что занимает 30-35% от общего объема затрат, то даже повышение цены на муку не приведет к взрывному росту цены на хлеб.