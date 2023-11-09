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Доллар еще подорожал на торгах 9 ноября

торги на бирже Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,05 тенге, поднявшись еще на 1,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 64,32 тенге (+0,17).

Курс евро установлен Нацбанком –  497,78 тенге, рубля – 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,5-470,7 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 9 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,74%, до 80,13 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,73%, до 75,88 долларов за баррель.

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