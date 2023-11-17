Прогноз по курсу тенге на следующую неделю

На этой неделе тенге сохраняет сильные позиции, с начала недели доллар не превышал 466 тенге. Насколько вырастет курс тенге на следующей неделе, Zakon.kz рассказали финансовые аналитики.

В пятницу, 17 ноября, средневзвешенный курс доллара сложился на уровне 462,79 тенге, поднявшись на 1,26 тенге. В целом на этой рабочей неделе тенге не превышал отметку в 466 тенге, сохраняя довольно устойчивые позиции.





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Аналитик Alpari Анна Бодрова считает, что этому способствовал ряд факторов, которые будут оказывать влияние на валюту и на новой неделе.

"Внутренний рынок обрел баланс спроса и предложения валюты, и этот драйвер оказался сильнейшим для тенге. С опорой на него курс казахстанской валюты может нивелировать часть негатива, сформированного от провала цен на нефть". Анна Бодрова

По ее словам, важным для тенге будет отношение глобальных инвесторов к риску и сырьевая конъюнктура, особенно если баррель Brent вернется к росту.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко отмечает, что новые риски для ослабления нацвалюты на текущий момент отсутствуют. Тем не менее на сегодняшних торгах тенге несколько ослаб, отыгрывая вчерашнее падение нефтяных котировок (-4,6%).

"Существенной девальвационной динамики ожидать не стоит, так как поддержку нацвалюте может оказать снижение индекса доллара, а также конвертация средств Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и приобретения акций КазМунайГаза". Зарина Скрипченко

Эксперт напомнила, согласно ноябрьскому опросу АФК, эксперты финрынка ожидают, что к началу декабря курс по паре USDKZT составит 474,3 тенге за доллар. Вероятно, что повышенные продажи инвалюты из Нацфонда и подготовка экспортеров к налоговому периоду могут снижать негативное влияние на курс тенге в случае падения нефтяных котировок, роста индекса доллара и снижения риск-аппетита мировых инвесторов.

Согласно ожиданиям аналитиков, на следующей неделе доллар может торговаться в границах 460-470 тенге, евро – 495-505 тенге, рубль – 5,00-5,25 тенге, юань – 62-65 тенге.