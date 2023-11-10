Доллар слегка подешевел на торгах 10 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 467,90 тенге, снизившись на 0,18 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 64,09 тенге (-0,23).

Курс евро установлен Нацбанком – 500,67 тенге, рубля – 5,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-471 тенге, евро – по 498-503 тенге, российские рубли – по 4,59-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 10 ноября.

Так, котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 80,5 долларов за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие прошлой сессии.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на 0,5% и составила 76,11 долларов за баррель.